Limburgers kunnen zelf wateroverlast voorkomen met meer groen

Het is operatie steenbreek in het groot: vijf natuurorganisaties die Limburgers oproepen om er samen voor te zorgen dat de natuur schadelijke wateroverlast zoals die van een jaar geleden sterk kan verminderen. Het uitgangspunt is minder steen en meer natuur die overstromingen kan opvangen, net als bij steenbreek, waar stoep- en tuintegels plaatsmaken voor groen.

“Hoe ruiger de natuur, hoe langer het water blijft staan. Vertraag de stroming, zodat het water niet in één piek voorbij komt”, legt projectmanager André Hassink van Natuurmonumenten uit bij de presentatie, donderdagmiddag in Valkenburg.

Duizend hectare grond onder water

De natuur deed het vorig jaar al heel goed, blijkt uit onderzoek van Bureau Stroming. Het Geuldal verwerkte ruim 80 procent van de grote hoeveelheid regen die er in korte tijd viel; het water sijpelde in de bodem of bleef hangen in bossen en grasland. Zonder deze buffer had het water in de straten van Valkenburg en Meerssen nog hoger gestaan, en was de schade veel groter geweest.

Op het hoogtepunt van de overstroming stond duizend hectare grond onder water, waardoor de helft van het water, dat voornamelijk vanuit België onderweg was, werd vertraagd en opgevangen. Onder de naam Natuurkracht willen Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Natuur- en Milieufederatie Limburg, Stichting het Limburgs Landschap en het Wereld Natuur Fonds ervoor zorgen dat het landschap nog meer water kan bergen.

Dat is niet alleen nuttig bij hoogwater, maar het beperkt ook verdroging en maakt de natuur soortenrijker, robuuster en veerkrachtiger, stellen de vijf organisaties. Zelf zorgen ze voor herstel van begroeide terrassen op hellingen, geven ze beken meer ruimte en verruigen ze de begroeiing om de stroming te remmen.

Aardappelruggen als drempels

Daarnaast vragen ze bewoners maatregelen te nemen. “We zijn eraan gewend geraakt om naar de overheid te kijken, maar je kunt ook water op je eigen perceel opslaan”, zegt Hassink. “Boeren kunnen het water beter vasthouden door bijvoorbeeld onderzaai (een ander gewas tussen de planten zetten, red.) bij mais, of door aardappelruggen op een helling niet als gootjes maar als drempels aan te leggen.”

Natuurkracht heeft met steun van de Nationale Postcode Loterij een fonds van een miljoen euro ingesteld voor dergelijke maatregelen. “We hopen dat mensen elkaar erop gaan aanspreken”, zegt Hassink. “Doe jij ook mee?”

Lees ook:

Hoe de Limburgse natuur een nieuwe watersnood kan voorkomen

Na de watersnood van deze zomer zoekt Limburg naar manieren om een nieuwe ramp te voorkomen. Gebruik de natuur, adviseert bioloog Hettie Meertens van ARK Natuurontwikkeling.

Met alleen wat extra bekkens keert Limburg de watersnood niet

Vandaag een jaar geleden werd Limburg getroffen door overstromingen. Is er sindsdien iets veranderd waardoor zo’n ramp kan worden voorkomen?