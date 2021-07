Leven zonder aansluiting op riolering of het stroomnetwerk kan, maar het is een hele toer

Het wonen in een tiny house lijkt aantrekkelijk. Maar echt duurzaam leven, zonder aansluiting op riolering of stroomnetwerk, is niet zo makkelijk door regelgeving en oplopende kosten.

Het is geen levensdoel dat veel mensen bovenaan hun lijst zetten. Wel raken steeds meer burgers gecharmeerd van het idee om off-grid te gaan wonen, zegt hoogleraar duurzame bouw Andy van den Dobbelsteen van de TU Delft. “Dat is een kopgroep die autarkisch wil leven. Het zijn pioniers die, zonder bemoeienis van bedrijven, hun eigen energie- en watervoorziening duurzaam gaan regelen.”

Alle leidingen, draden en pijpen bij een huis weghalen, dat is waar off-grid (‘van het netwerk af’) op neerkomt. Nieuw is dat streven allerminst, zegt Van den Dobbelsteen. “In de jaren zeventig en tachtig was er de hippie-achtige stroming van mensen die zelfvoorzienend wilden zijn. Dat lukte prima, in vooruitstrevende ecowijken.”

Kriebels in de buik over off-gridleven dienen zich in groene kringen opnieuw aan. Nog steeds voor het milieu en zelfredzaamheid. Nieuwe drijfveren zijn er ook. Het stroomnetwerk in Nederland is in veel regio’s zo vol, dat het moeilijk is om zonne- en windenergie te transporteren. Hetzelfde geldt voor het rioolstelsel: hoosbuien spoelen moeilijk weg, de straten staan eerder blank. De collectieve infrastructuur loopt tegen grenzen aan, de ongemakken nemen toe, praktisch en financieel.

Dat geeft aanleiding om pijpen en leidingen die op het huis aangesloten zijn vaarwel te gaan zeggen. “Gemakkelijk is dat niet”, zegt Van den Dobbelsteen erbij. “Woningen zijn ontworpen op het gebruik van landelijke infrastructuur. Regelgeving belemmert mensen, zelfs regenwater opvangen en hergebruiken in een huishouden mag niet zomaar.” Ondanks die knelpunten ziet Van den Dobbelsteen kansen voor autarkisch wonen in Nederland groeien, deels door de ervaring die mensen opdeden in de coronacrisis: lokaal consumeren, gebruiken wat er beschikbaar is in de eigen omgeving, dat beviel velen goed.

Houd het klein, daar begint het mee

Adieu zeggen tegen energieverbindingen begint altijd met de installatie van zonnepanelen op het dak. Dat brengt aardgasloos wonen dichterbij én eigen zonnestroom maakt de afhankelijkheid van een elektriciteitsleverancier kleiner. “Om volledig zonder externe energielevering te kunnen, moet je altijd de energievraag minimaliseren”, zegt Van den Dobbelsteen. Want met kleinschalige eigen energieproductie, dankzij zonnepanelen op het dak of een biovergister in de achtertuin, heeft een bewoner snel een energietekort. Vandaar dus dat de droom van off-gridwonen vaak gepaard gaat met het bewonen van een tiny house of een camperbus. Een compacte woning kan sneller zonder aansluitingen.

Bovendien past een tiny house beter in een natuurgebied, een omgeving die aansluit bij het idee van autarkisch leven. Wie helemaal off-grid is, gebruikt ook geen rioolaansluiting en wateraansluiting meer. “Er zijn dorpen in Schotland, Denemarken en Noord-Duitsland die bewijzen dat het prima kan.” Regenwater opvangen, zuiveren en rondpompen voor de wc, douche en keuken is dan een must. Drinkwater inslaan kan in flessen. Van afgescheiden ontlasting uit de wc, die op te vangen is in waterloze exemplaren, valt volgens Van den Dobbelsteen biogas te produceren in een vergistingstank. “Eco-bewoners in Zweden bewijzen dat het kan. Bij off-gridwonen gaat het erom dat je alle stromen circulair gebruikt. Want je hebt geen aansluitingen om iets binnen te halen, maar ook niet om iets af te voeren.”

Technische systemen om zelfvoorzienend te zijn met energie en water zijn duur. Een thuisbatterij voor het opslaan van zonnestroom heeft een stevige prijskaart, een tank om er waterstof van te maken al helemaal. Toch kan het, in afgelegen plattelandsgebieden, maatschappelijk lonend zijn om ze aan te schaffen. Speciaal voor een nieuw wijkje in een buitengebied een nieuw rioolstelsel en energienetwerk aanleggen is inefficiënt en onduurzaam.

Je kunt natuurlijk ook diesel invliegen

Ook een eiland is geschikt voor woningen of wijken die zichzelf kunnen bedruipen. Van den Dobbelsteen noemt het Deense eiland Samsø als voorbeeld, dat voorziet in de eigen energiebehoefte met windmolens en een lokaal warmtenet. Dat vinden de Waddeneilanden ook interessant. Off-gridwonen hoeft niet altijd elk huis voor zichzelf te regelen, vindt Van den Dobbelsteen. “Een eiland, dorp of afgelegen wijk kan met een micronetwerk voor water en energie toch onafhankelijk zijn, dankzij eigen duurzame technieken.”

Want off-gridwonen moet wel duurzaam zijn. Van den Dobbelsteen kent een voorbeeld van een alpenhut in de bergen zonder infra-aansluitingen, die behalve zonnepanelen een vervuilende dieselgenerator had om warmte te bieden aan overnachtende wandelaars. “Een helikopter moest daar de diesel afleveren.” Een student van de TU Delftontwikkelde een zonne-energiesysteem waarmee die berghut nu milieuvriendelijk off-grid kan gaan.

