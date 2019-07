Lelystad en Nauerna willen niet het afvalputje van Amsterdam worden

Het buurtschap van ongeveer honderd huishoudens kampt al twintig jaar met stankoverlast van de stortplaats van Afvalzorg. “De laatste jaren zijn de protesten steeds heftiger geworden”, zegt Lalk namens de belangengroep die 95 procent van de inwoners vertegenwoordigt. “Ik begrijp dat er nu een groot probleem ligt in afvalland”, zegt Lalk, maar hij is niet blij met de gang van zaken. “De omwonenden zijn niet geïnformeerd over de komst van het afval uit Amsterdam. Dat versterkt het gevoel van wantrouwen. We zijn bang voor meer stank en meer afvalbranden.”

Ook in Lelystad maken inwoners zich ernstig zorgen. Op Twitter uiten verschillende van hen hun onvrede. “Zeker in De Landerijen, de wijk die het dichtst bij de stortplaats ligt, zijn mensen bang voor stankoverlast”, zegt Alexander Sprong, fractievoorzitter van de lokale SP. “Het is ook slecht voor het draagvlak in onze gemeente. We hebben net besloten dat we met alle inwoners harder ons best moeten doen met het inzamelen van afval. Dan helpt het niet dat er nu afval uit Amsterdam wordt gestort. Een deel van de inwoners denkt toch: waarom moet ik iets extra’s doen, als Amsterdam hier gewoon tonnen afval neergooit.”

Ook andere gemeenteraadsfracties zien dat de kwestie argwaan wekt. Lokaal Lelystad stelde er dinsdag vragen over aan de wethouder.

Een ongelukkige situatie

“Het is een ongelukkige situatie en het zijn echt noodmaatregelen”, zegt een woordvoerder van Vereniging Afvalbedrijven. In principe is storten van brandbaar afval verboden. Het verdwijnt normaal gesproken in verbrandingsovens of wordt gerecycled. Omdat AEB begin juli vier verbrandingslijnen sloot, kunnen de verbrandingsovens in Nederland de stroom afval niet meer aan. Als gevolg hiervan zijn ook alle tijdelijke opslagplaatsen vol. “En we willen niet méér tijdelijke opslagplaatsen”, zegt de woordvoerder. “Want hoe meer opslag, hoe meer kans op branden.”

Dus is er een tijdelijke ontheffing afgegeven voor het ouderwetse storten van vuilnis. De komende maanden worden vrachtwagens vol afval uit de hoofdstad geleegd in Lelystad en Nauerna. Wekelijks mogen er zo’n tien vrachtwagens met bij elkaar vierhonderd ton afval naar beide stortplaatsen rijden. In Lelystad mag dat tot 1 november, in Nauerna tot het einde van het jaar, laat Afvalzorg weten.

Voor altijd

Al dit afval blijft in principe voor altijd liggen op de stortplaatsen. “Deze stroom vanuit Amsterdam moet echt tijdelijk blijven, want bij storten komt methaan vrij en daardoor is het 25 keer slechter voor het milieu dan verbranden”, zegt de woordvoerder van Vereniging Afvalbedrijven. Hij hoopt omwonenden toch enigszins gerust te kunnen stellen: “Met de stank en het brandgevaar zal het wel meevallen, omdat gestort afval met een laag zand wordt afgedekt”. Ook Afvalzorg noemt de kans op brand en stank zeer klein.

Hans Lalk uit Nauerna is sceptisch. Uit ervaring weet hij dat stank door de zandlaag heen naar het buurtschap kan drijven. “Daarom heeft Afvalzorg eerder toegezegd dat er geen organisch materiaal meer bij zou komen, maar of er tussen het afval uit Amsterdam organisch materiaal zit, weten we niet. Er is ons helemaal niets verteld over het soort afval dat komt.” Afvalzorg laat weten dat het als voorwaarde heeft gesteld dat het Amsterdamse afval nagenoeg geen organisch materiaal mag bevatten.

