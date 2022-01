Lelystad als centrum voor elektrisch vliegen zou een aanvaardbare middenweg kunnen blijken

De Echelon 01, zoals de eersteling van Venturi moet gaan heten, gaat veel op bestaande regionale vliegtuigen lijken. Maar er is één heel opvallend verschil. Aan de vleugels zijn niet twee propellermotoren bevestigd, zoals tot nu toe gebruikelijk, maar acht. Daarmee volgt de vliegtuigfabrikant-in-spe de lijn die fabrikanten voor kleinere toestellen volgen: veel kleine motoren in plaats van een paar grote.

Groter dan concurrenten

Donderdag liet de start-up uit Delft op vliegveld Teuge voor het eerst zien hoe zijn e-vliegtuig eruit moet gaan zien. Teuge was daarbij een ‘logische’ locatie omdat daar sinds mei vorig jaar de eerste Europese vliegschool voor elektrisch vliegen is gevestigd. De lessen worden gegeven in tweepersoonstoestellen van Pipistrel, een fabrikant die op het gebied van e-vliegen nu nog toonaangevend is. Maar overal in de wereld wordt gewerkt aan iets grotere toestellen, voor vier tot negentien passagiers, zoals door het Zweedse Heart Aerospace met zijn ES19.

Zo moet de Venturi Echelon 01 er uit gaan zien. Het toestel voor 44 tot 50 passagiers krijgt als belangrijk kenmerk vier motoren aan elke vleugel. Beeld Venturi

Venturi gaat nadrukkelijk voor een volgende slag in de ontwikkeling. De Echelon 01 moet om te beginnen 44 passagiers over 550 kilometer kunnen vervoeren, maar is al op de groei ontworpen. Zodra de batterijen krachtiger worden, kunnen langere afstanden, tot 1000 kilometer, worden gevlogen en/of meer passagiers worden meegenomen.

Milieuvriendelijk

Elektrische vliegtuigen zijn kostbaar in aanschaf door de hoge prijs van batterijen. Maar de ‘brandstof’, stroom, is heel goedkoop en de kosten per vlucht komen daardoor flink lager uit dan bij vliegen op kerosine. Bovendien veroorzaakt elektrisch vliegen geen uitstoot van CO 2 , stikstofoxiden en fijnstof, en de motoren zijn veel stiller zodat omwonenden er veel minder hinder van zullen ondervinden.

Venturi rekent erop dat batterijen de komende jaren voortdurend beter zullen worden. Als na twee jaar vliegen de batterijen vervangen moeten worden, zal een volgende generatie dus of lichter zijn of meer capaciteit hebben bij hetzelfde gewicht. Daardoor zal verder of met meer passagiers gevlogen kunnen worden.

Batterijen hergebruikt

De oude batterijen zijn dan overigens nog niet aan het eind van hun latijn. Ze hebben dan nog zo'n 80 procent van hun capaciteit over en kunnen prima ingezet worden voor andere doeleinden. Venturi gaat ze gebruiken om krachtige laadstations mee te bouwen waar de vliegtuigen van Venturi in 30 minuten weer een volle batterij kunnen krijgen.

Een vliegtuigfabriek op vliegveld Lelystad zou een mooie ontwikkeling in een Nederlandse traditie zijn. Ooit had Fokker zijn fabriek op Schiphol. Den Haag moet de komende jaren beslissen over het gebruik van Lelystad als overloopluchthaven voor Schiphol, waar dan veel lawaaiige en vervuilende kerosine-vliegtuigen moeten gaan starten en landen. Omwonenden en milieuorganisaties zijn daar fel op tegen. Lelystad als centrum voor elektrisch vliegen zou een voor velen aanvaardbare middenweg kunnen blijken. En tegelijkertijd veel high-tech werkgelegenheid naar Flevoland kunnen brengen.

Dat Venturi mag hopen op steeds betere batterijen, blijkt niet alleen aan wat er in de VS of China op dat gebied gebeurt. Ook in Nederland zijn enkele opmerkelijke batterij-start-ups actief. De komende weken zal ik er vier portretteren.

