Landelijke Modderdag was weer heerlijk vies: ‘Als een kind niks te doen heeft, geef ’m gewoon wat modder’

Kinderopvang SKSG Baloe in Groningen doet al sinds 2013 mee aan Modderdag. In de tuin kunnen kinderen modderijsjes bakken, gehaktballen kneden van modder, kliederen met verfrollers op een wit canvas en spelen op een zeepglijbaan of in een modderbadje. Speels rennen de kinderen door de tuin, schaterlachend en gierend van plezier.

Begeleider Suzan van Beek kijkt tevreden toe. “Buiten spelen en vies worden is gewoon heel belangrijk voor de ontwikkeling, dat willen we uitdragen naar de ouders en naar de maatschappij. Buiten zie je ook minder conflicten tussen kinderen, iedereen heeft meer ruimte om elkaar op te zoeken of juist met rust te laten”, zegt zij.

Spelen met modder maakt creatief

Het doel van Modderdag is om kinderen vaker buiten te laten spelen, zodat ze minder binnenblijven achter een beeldscherm. “Tegenwoordig spelen kinderen zes keer minder vaak buiten dan hun ouders en grootouders, terwijl buiten spelen belangrijk is voor de ontwikkeling en de gezondheid”, zegt Marjolein van der Gaag van IVN Natuureducatie, sinds 2016 organisator van de Nederlandse Modderdag.

Spelen met modder zorgt volgens Van der Gaag voor creativiteit. Kinderen bewegen meer, worden socialer en ontdekken hoe de wereld in elkaar zit. Juist de natuur speelt daarin een grote rol, aldus de organisatie. “In een heel natuurlijke speelruimte zoals een bos, ontdekken kinderen uiteindelijk veel meer dan in een speeltuin”, zegt Van der Gaag. “Met modder kunnen kinderen van alles: taarten bakken, vormpjes maken, zichzelf onder smeren. Als een kind niks te doen heeft, geef ’m dan gewoon wat modder.”

IVN Natuureducatie is sinds 2016 organisator van de jaarlijkse Modderdag. Beeld Kees van de Veen

Gehaktballen van modder

De tuin van SKSG Baloe is daar op dinsdag een bewijs van. Vrolijk stampen de kinderen in het modderbadje als Van Beek plagend met de gieter langskomt. Verderop maken enkele peuters een moddertaart in het keukentje en doen ze lachend net alsof ze gehaktballen van modder gaan opeten.

Modderdag laat kinderen zien hoe leuk en belangrijk het is om buiten te spelen met modder, maar ouders krijgen het belang daarvan helaas amper mee, aldus de organisatie. Bij de kinderopvang zien ze nu veel ouders die hun kinderen liever niet vies zien worden. “Veel ouders van nu hebben een druk bestaan en willen hun kinderen het liefst schoon terug, de kleertjes mogen niet vies worden. Maar kinderen moeten gewoon vies worden, want zo leren ze heel veel”, zegt Van der Gaag.

Buiten mag alles

Bij SKSG Baloe in Groningen denken ze er ook zo over. “Binnen zijn zoveel regels, dit mag niet en dat mag niet. Buiten mag alles. Voor hun motorische vaardigheden is het juist belangrijk dat kinderen risicovol spelen en hun grenzen leren opzoeken. Kinderen zijn heel sensitief en beleven met hun zintuigen. Je kunt een kind wel vertellen wat aarde is, maar hij begrijpt het pas als hij het ziet en voelt”, legt begeleider Van Beek uit. Ze ziet tevreden hoe een peuter keer op keer van het blauwe zeil de heuvel afglijdt en op zijn snufferd gaat om vervolgens weer lachend omhoog te kruipen door het natte gras. “Die is normaal heel voorzichtig, nu gaat-ie helemaal los. Jammer dat de ouders er nu niet bij zijn.”