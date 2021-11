Laat olie en gas in de grond, zegt een nieuwe alliantie de activiste Greta Thunberg na

Denemarken en Costa Rica kuisteren wél naar de protesten, naar de wetenschap en naar de waarschuwingen. Terwijl veel landen nog worstelen met de vraag hoe snel ze kunnen stoppen met kolen stoken om de uitstoot van CO 2 te verminderen, zetten de Denen en Costa Ricanen al een streep door olie en gas. Alleen zo is het doel de aarde niet meer dan 1,5 graad op te warmen haalbaar, zeggen ze.

Samen presenteren de groene voorlopers donderdag op de klimaattop Boga, de Beyond Oil and Gas Alliance, ofwel het verbond van landen die olie en gas afzweren. Boga-leden beloven geen nieuwe licenties meer te verstrekken voor het boren naar olie en gas. En samen toe te werken naar een datum waarop deze vervuilende energiebronnen niet meer worden gebruikt.

Een hogere lat voor klimaatactie

"We leggen de lat voor klimaatactie hoger”, zegt Andrea Meza, minister van milieu en energie in Costa Rica. “De wetenschap heeft duidelijk gemaakt dat het tijdperk van fossiele energie aan zijn einde is”, vult haar Deense collega Dan Jorgensen aan.

Vooralsnog doen tien landen en deelstaten mee. Behalve de initiatiefnemers zijn dat Frankrijk, Zweden, Ierland, Groenland, Quebec en Wales. Nieuw-Zeeland, Italië en Californië zijn geassocieerd lid, wat betekent dat ze wel willen, maar nog niet hebben besloten tot een volledige ban op nieuwe olie- en gasboringen.

Costa Rica en Denemarken werken sinds half september aan Boga. Ze volgen de oproep van het Internationaal Energie Agentschap om geen nieuwe olie- en gasvelden meer te openen om de beoogde netto nul uitstoot in 2050 haalbaar te houden. Ze haken aan bij het alarmerende rapport van IPCC, het klimaatbureau van de Verenigde Naties, dat in augustus uitkwam. VN-secretaris-generaal António Guterres riep meteen daarna op zo snel mogeljk te stoppen met kolen, olie en gas, hetzelfde deed de Dalai Lama en de jongeren van Fridays for Future, de wereldwijde navolgers van klimaatstaker Greta Thunberg.

Ook verwijzen ze naar recent onderzoek van Oil Change International, waaruit blijkt dat grote oliebedrijven geen van allen hun eigen klimaatdoelstellingen halen.

