KWF helpt burgers bij onderzoek naar vervuiling Tata. ‘We helpen de onderste steen boven te krijgen’

In tien postcodegebieden rond de staalfabriek Tata in IJmuiden ligt de kans op longkanker 22 procent hoger dan gemiddeld. De verklaring is niet dat er onevenredig veel veel rokers wonen. “En het moet toch érgens vandaan komen”, zegt directeur Johan van de Gronden van KWF Kankerbestrijding. Het sterke vermoeden leeft dat de vuile stoffen die staalfabriek Tata de lucht in blaast de bron van de ziekte zijn. “Causaal verband staat niet vast, dus het is te vroeg om met de vinger te wijzen.”

Toen de burgerinitiatieven Frisse Wind, IJmondig en Schapenduinen deze week bekend maakten zelf metingen te gaan verrichten naar de verontreiniging door Tata, hoefde KWF niet lang na te denken. “We doen mee”, zegt Van de Gronden.

Een hart onder de riem

KWF steunt de metende burgers, die hun wantrouwen uitspreken over de officiële overheidscijfers. Zij vermoeden een direct verband tussen de Tata-emissies en lokale ziektegevallen. De burgers wantrouwen RIVM-data hierover. “We zeggen niet dat RIVM-data niet kloppen, maar het is goed dat de onderste steen boven komt”, reageert Van de Gronden. Hij wil de omwonenden van de staalfabriek ‘een hart onder de riem steken’ en vooral praktische steun geven aan hun burgerinitiatief. KWF stelt expertise beschikbaar om een gedegen meetmethode toe te passen. “Anders krijg je achteraf geen discussie over de resultaten, maar over de methodiek.”

Verder stelt KWF lopende werkgroepen, die raakvlakken hebben met het onderzoek naar Tata, open voor het burgerinitiatief. Dat KWF geld in het meetproject steekt, sluit Van de Gronden niet uit. Omdat de stichtingen van vermogende burgers 1 miljoen euro ontvingen is dit volgens hem niet direct noodzakelijk.

Eerder werd KWF gevraagd om mee te doen met de rechtszaak tegen Tata Steel, aangespannen door bezorgde burgers die advocate Bénédicte Ficq inhuurden. “Dat was ons voor ons te vroeg, een brug te ver.” Het liefst ziet KWF dat de provincie Noord-Holland en de GGD op basis van juiste cijfers handhavend optreden. Dat burgers zelf, door inzet van meetstations en drones, cijfers willen gaan verzamelen juicht Van de Gronden toe. “Het verdient alle steun als burgerinitiatieven opstaan tegen een grote macht, waarvan we weten dat die de lobby uitstekend op orde heeft.”

Bezorgdheid onder bewoners

Begin deze maand onthulde het Noordhollands Dagblad dat de directeur van de GGD de naam Tata weg liet halen uit een rapport over de grote hoeveelheid kankergevallen in de regio. Van de Gronden wil hierover met de GGD in gesprek, voor hij conclusies trekt. “Zo’n bericht voedt natuurlijk de bezorgdheid onder bewoners, dat staat vast.”

Lees ook:

Vermogende burgers doneren miljoen euro voor verzet tegen Tata

Met een miljoen euro van vermogende Nederlanders kunnen omwonenden van Tata Steel in IJmuiden zelf emissies onderzoeken.