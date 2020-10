Kritiek op campagne tegen ‘zwerfkapjes’: afleidingsmanoeuvre van de verpakkingsindustrie?

Nederland Schoon en de Plastic Soup Foundation zijn een campagne gestart tegen wegwerpmondkapjes in het milieu. “Met de mondkapjesplicht in aantocht vrezen we dat het probleem van ‘zwerfkapjes’ alleen maar groter wordt”, zeggen de organisaties, die de hashtag #mondkapjegeenzwerfkapje in het leven riepen. Ze voorzien een milieu- én een volksgezondheidsrisico. “Als kinderen nietsvermoedend een corona-geïnfecteerd mondkapje oprapen, dan kunnen zij besmet worden.”

Jeroen Dagevos van de Pastic Soup Foudation onderstreept dat de klassieke wegwerpmondkapjes zijn gemaakt van polypropyleen, een plasticsoort. “In het voorjaar zagen we ook al bij afvalinventarisaties een toename in het aantal polyester schoonmaakdoekjes.”

Volgens Dagevos moet de campagne ervoor zorgen dat wegwerpmondkapjes vaker in de prullenbak belanden. “Of beter nog, dat mensen herbruikbare mondkapjes dragen. Dat bespaart heel veel troep én geld.”

Beeld Joris Van Gennip

Overdreven

Zwerfafval-expert Dirk Groot, alias de Zwerfinator, vorig jaar nog de nummer 1 in de Duurzame 100 van Trouw, is sceptisch over de actie. Het aandeel van mondkapjes in het afvalprobleem wordt overdreven, vindt hij. “Bij mijn onderzoek, vorige maand, naar de meest voorkomende vormen van zwerfafval, belandden mondkapjes op plaats 44. Dat zou tien keer zo veel moeten worden, willen ze in de top-10 belanden. Bovendien kom ik ze veel tegen op dezelfde plekken als waar mensen ook handschoenen verliezen, zoals op fietspaden. Mensen gooien ze dus waarschijnlijk niet achteloos weg, maar lijken ze vooral kwijt te raken.”

Beeld Joris Van Gennip

Plastic verpakkingen en blikjes vormen volgens Groot een veel groter probleem en zet vraagtekens bij de motieven van de initiatiefnemers: “Het is niet toevallig dat juist Nederland Schoon zich met deze actie bezighoudt; zij behartigen de belangen van de Nederlandse verpakkingsindustrie. Deze hele campagne lijkt mij een grote afleidingsmanoeuvre.”

Aan de notie dat ‘zwerfkapjes’ een groeiend probleem zijn, heeft Groot dan ook geen boodschap: “Dat geldt ook voor kauwgomdoosjes en de blikjes van het nieuwe energiedrankje van de Jumbo. Je kan wel voor elk ‘nieuw’ soort zwerfafval een campagne gaan organiseren, maar je kan ook je pijlen richten op het grotere probleem: de wergwerpmaatschappij als geheel.”

