Krijgt Nederland zijn eigen Greta Thunberg?

De vijftienjarige Rosa Anders heeft veel weg van de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Vrijdag geeft ze een toespraak voor pakweg 15.000 mensen op muziekfestival Sziget in Hongarije. Hoe ze zich daarbij voelt? “Heel erg zenuwachtig.”

Samen met activist Milan van der Meulen (25) wil ze het publiek oproepen om de eerste Jongeren Klimaat Petitie te tekenen. Op haar dertiende werd ze als jongste deelnemer ooit geselecteerd voor het Climate Reality Project (CRP) van Al Gore. Ze geeft presentaties over klimaatverandering op scholen en evenementen. Anders: “Hiervoor was mijn grootste publiek hooguit zestig man.”

Met haar vader moeder en broertje is ze een paar dagen eerder afgereisd naar Boedapest. “Met de trein in plaats van het vliegtuig, al duurt het daardoor wel wat langer.”

Ben jij de Nederlandse Greta Thunberg?

“Nee, daar kan je me echt niet mee vergelijken. Dat hoeft van mij ook niet. Ik ga weliswaar naar alle klimaatstakingen in Nederland, maar zij gaat echt óveral heen. Ze is zeker een voorbeeld voor mij. Afgelopen maart liep ik mee in de klimaatmarsen. Ik haalde klasgenoten over ook mee te gaan.

“Sommigen hadden zoiets van: wat gaat dit bereiken? Maar als zoveel kinderen de straat op gaan heeft dat zeker wel impact. Alleen gebeurt er nog te weinig in de politiek. Daarom willen we met onze petitie een miljoen handtekeningen ophalen, om aan te bieden aan Ursula von der Leyen (voorzitter Europese Commissie, red.).”

Wat is vrijdag je belangrijkste boodschap?

“De belangrijkste boodschap is natuurlijk dat klimaatopwarming een heel groot probleem is en dat we snel actie moeten ondernemen. Maar wat veel jongeren denken is dat die actie betekent dat je vegetarisch moet worden en nooit meer mag vliegen. Dat het alles of niets is. Wij willen mensen vertellen dat het oké is om in kleine stapjes bij te dragen aan het klimaat. Als je maar iets doet.

“Dj Martin Garrix zou als eerste de petitie tekenen, maar nu blijkt dat hij later optreedt, gaat dat niet meer lukken. Niet als eerste althans. We hopen natuurlijk dat hij alsnog gaat tekenen.”

Hoe overtuig jij jongeren om in actie te komen?

Jongeren zijn soms lastig te inspireren, vertelt Anders. “Een keer gaf ik een presentatie voor een klas waarvan het merendeel achterovergeleund op zijn telefoon zat. Het boeide ze gewoon niet. Toen was ik best wel gechoqueerd, en zelfs een beetje boos omdat ik dacht: jongens, het gaat hier wel om onze toekomst!

“Daarvan heb ik geleerd dat niet iedereen zo met het klimaat bezig is als ik. Om deze groep jongeren te bereiken moeten we blijven praten over de gevolgen van de klimaatopwarming. Net zolang totdat niemand dit probleem nog kan negeren.”

Wie gaat de wereld redden? Jij of Al Gore?

Anders moet lang nadenken. “O gosh, dat is een flauwe vraag. Ik denk dat er op dit moment meer wordt geluisterd naar de jeugd. Wij praten over de toekomst van onze generatie, dat maakt ons verhaal krachtig. Als oudere kan je niet tegen een kind zeggen: ik heb schijt aan jouw toekomst.

“Mijn generatie moet het verschil gaan maken, maar het hangt niet alleen van ons af. Mensen als Al Gore hebben al zoveel gedaan voor het klimaat. En ook mijn moeder verdient credits. Zij is een echte klimaatdrammer. Ik heb haar vaak horen speechen over het klimaat. Zij inspireerde mij om dit te doen.”

