Kou, water en slakken: de moestuinder heeft een bar slecht jaar

Tuinder Michel Pauluis loopt even naar binnen in zijn vakantieverblijf in Noord-Italië vlakbij een wijngaard. De trekkers gaan namelijk net het land op en dat geeft zoveel ruis op de lijn. Normaal gaat Pauluis niet op vakantie zo middenin het groeiseizoen van zijn zelfoogsttuin Ús Hôf in het Friese Sijbrandaburen, maar nu was het broodnodig. Hij zat er namelijk ‘een beetje doorheen’.

‘Wat is hier nou leuk aan?’

“Doordat de klei bij ons in het Friese land dit voorjaar lang nat en koud bleef, kwam het plantgoed nauwelijks op. Het onkruid groeide wél enorm hard; dat hield het vocht vast en werd zo een geliefd slakkenhotel. Toen net voor de vakantie bleek dat de slakken naast de sla en de paksoi óók de boerenkoolplantjes hadden opgevreten, ben ik even spontaan in tranen uitgebarsten. Dat zijn van die momenten dat je denkt: wat is hier nou leuk aan?”

Het is aanpoten dit jaar voor de moestuinier. Niet alleen was het voorjaar koud en nat, ook de zomer wil nog niet echt doorbreken. Zomergroentes als tomaten en aubergines snakken naar warme zonuren, terwijl ziektes en schimmels juist welig tieren in deze vochtige omstandigheden. Veel tuinders kampen momenteel met aardappel- en tomatenziektes waardoor soms hele oogsten weggegooid worden.

Compleet verwoest

Ook voor Milo Buur is het een ‘pittig’ jaar. Samen met vier anderen runt hij De Stadsgroenteboer in Amsterdam-West: twee percelen van samen 0,75 hectare waar ze groentes telen voor zo’n 150 abonnees die wekelijks een tas vol groente komen halen. Buur en zijn collega’s hadden veel last van slakken, maar een grotere bedreiging vormde de emelt: de larve van de langpootmug. “Waar slakken nog op een sympathieke manier eten – ze knagen aan de randjes van de blaadjes – duiken de emelten meteen in het hart van de plant en is de plant in één keer dood. Zo hebben ze hele bedden andijvie, sla en koolrabi compleet verwoest.”

Dat gaf best stress, zegt Milo Buur. “Je belooft aan je abonnees een tas vol groente; dat wil je dan ook leveren. Gelukkig konden we in onze nieuwsbrief uitleggen hoe het zat en kregen we veel begripvolle reacties. Maar ik ben blij dat ik geen teler ben voor Albert Heijn.”

Net als bij De Stadsgroenteboer werkt Ús Hôf met een systeem waarbij 330 abonnees een vast jaarbedrag betalen en zo samen het risico op een slechte oogst delen. De frustratie zat ’m er voor Michel Pauluis in dat niks leek te lukken. “Dan hadden we met vrijwilligers een mooi bed gemaakt: al die gewassen door elkaar, met mooie kleurtjes. Op dag één hadden de slakken het buitenste rijtje opgevreten, op dag twee het tweede, en op dag drie was er niks meer van over. Dat is part of the game, maar het maakt het mentaal wel zwaar.”

Pauluis heeft het nog niet opgegeven voor dit seizoen. Een mooie, droge nazomer zou welkom zijn, en zo niet: dan blijft het bij een hoop bietjes en venkel. Die doen het dit jaar namelijk wél goed.

Iedere ochtend een ‘slakkenrondje’ Auteur Hans van Eekelen las een paar dagen geleden een krantenartikel over een tuinder die onomwonden sprak over een ‘dramatisch moestuinjaar’. Dat vond hij toch wat overdreven. “Natuurlijk zijn deze omstandigheden niet optimaal, maar welk jaar is dat wel? Een extreem jaar zou ik het niet willen noemen.” Van Eekelen schrijft boeken over de moestuin, zoals de Zaaiagenda en Praktijkboek Het Nieuwe Moestuinieren. Of er nog wat te redden valt voor de moestuinier dit jaar? In die termen zou Hans van Eekelen niet willen denken. “Er is momenteel ontzettend veel dat het wél doet: zo hebben mijn bonenplanten overdadig gegeven, net als de courgette-planten. Het is normáál dat de ene soort het goed doet in een jaar en de ander niet. Als tuinder moet je op de omstandigheden inspelen.” En wat de slakken betreft: er zijn volgens Van Eekelen veel manieren om ze te bestrijden, maar geen van allen werken écht. “Dan kun je er maar net zo goed geen moeite voor doen.” Zelf loopt hij bij vochtig weer in zijn eigen moestuin dagelijks een ‘slakkenrondje’ om zeven uur ’s ochtends. Zo’n honderd vangt hij er wel eens, die hij 25 meter verderop uitzet. “Dat redden ze niet meer terug.”

