Koning stuurt beschuldigende Vollenbroek ‘met een kluitje in het riet’ en laat antwoord over aan minister

Koning Willem-Alexander heeft de brief die Johan Vollenbroek op 13 januari aan hem schreef niet goed begrepen, meent de milieuactivist. Ondanks zijn aandringen de brief als ‘Chefsache’ te behandelen, kreeg Vollenbroek vorige week antwoord van minister van landbouw en natuur Carola Schouten, die zijn brief ‘via het kabinet van de koning ter beantwoording ontving’. “Hij stuurt ons met een kluitje in het riet”, zegt Vollenbroek.

Met een knipoog naar het beroemde ‘J’accuse’ van de Franse schrijver Emile Zola beschuldigt Vollenbroek het kabinet Rutte van slecht rentmeesterschap “waardoor de volgende generaties een land zullen aantreffen met een sterk verminderde natuur- en milieukwaliteit”.

De man achter Mobilisation for the Environment, dat met succes het Nederlandse stikstofbeleid aan de kaak stelde, verwijst in zijn brief aan de koning naar artikel 21 van de Grondwet, waarin de zorg van de overheid voor bescherming en verbetering van het leefmilieu is vastgelegd.

Minister Schouten schrijft dat ze Vollenbroeks zorg deelt over de toestand van de natuur en de biodiversiteit, en dat de overbelasting door stikstof laat zien dat er nog veel moet gebeuren voor ‘het duurzaam voortbestaan van alle beschermde soorten en habitats’.

“Ik weet dat wij hierover van mening verschillen, maar het kabinet heeft de afgelopen jaren wel stappen gezet op de weg hiernaartoe”, schrijft Schouten. Ze verwijst naar de vijf miljard euro voor het beperken van de stikstofuitstoot, volgens haar nieuwe stikstofwet die vorige maand door de Eerste Kamer is aangenomen. Vollenbroek uitte al eerder kritiek op die nieuwe wet. Vorige maand stelde ook een groep topambtenaren dat die wet niet ver genoeg gaat.

Schouten beëindigt haar brief met het uitspreken van “de hoop en verwachting dat u doorgaat met behartigen van de ‘zachte stem’ van de natuur en dat u het volgende kabinet en de nieuwe Tweede Kamer daarmee scherp houdt”.

Lees ook:

Een brief aan de koning: ‘De nieuwe Rutte kan best een groen kabinet aanvoeren’

Johan en Frans Vollenbroek schreven een brief aan de koning, waarin ze hun zorgen uiten over het bestuur van Nederland. Een scherpe koersverandering is nodig, zeggen ze, om de aarde leefbaar te houden.

J’accuse! Een brief aan Zijne Majesteit de Koning

Johan en Frans Vollenbroek schreven een brief aan de koning, waarin ze hun zorgen uiten over het bestuur van Nederland. Een scherpe koersverandering is nodig, zeggen ze, om de aarde leefbaar te houden. Hieronder de brief.

De stikstofcrisis zal ook de nieuwe regering zwaar op de maag liggen

Nederland is nog lang niet uit de stikstofcrisis. Vier rapporten drukken het nieuwe kabinet met de neus op de feiten.