Koning mag Het Loo niet meer sluiten als hij subsidie wil houden

Dit meldt demissionair minister van landbouw Schouten vandaag aan de Tweede Kamer.

Voor de koning gaan in 2022 dezelfde regels gelden als voor andere subsidieaanvragers van natuurgebieden. Dat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk een einde komt aan de huidige praktijk, tenzij de koning afziet van de subsidie. Als hij daarvoor kiest, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen - alleen moeten de Oranjes dan wel de kosten voor het onderhoud ervan uit eigen zak betalen. Momenteel ontvangt het koninklijk huis iedere vijf jaar 4,7 miljoen euro voor beheer en onderhoud van het gebied.

Al jaren is er verzet van natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen tegen de jaarlijkse afsluiting in de herfst. Het landgoed is van 15 september tot 25 december afgesloten voor publiek. Kroondomein Het Loo is eigendom van de Nederlandse staat sinds koningin Wilhelmina het in 1959 overdroeg aan de overheid. Daarbij is wel overeengekomen dat de kroon, oftewel, leden van het Koninklijk huis, vruchtgebruik behouden op de circa 6750 hectare natuurgebied.

Oftewel, ze mogen ermee doen wat ze willen. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie het afgesloten gebied in de bossen even buiten Apeldoorn in de herfstmaanden gebruikt als jachtgebied, maar dit is nooit bevestigd. Mark Rutte verdedigde de koning altijd door te stellen dat dit ‘privé’ was, en in het verleden liet minister Schouten weten dat Kamervragen hierover binnen de persoonlijke levenssfeer van de koning vielen.

Ergernis in de samenleving en de Tweede Kamer ontstond met name toen bleek dat Willem-Alexander miljoenen aan subsidie krijgt voor het onderhoud van het landgoed op de Veluwe. Volgens subsidieregels mag een park dat hiervan gebruikmaakt maar een week per jaar afgesloten blijven voor publiek. Met de Kamerbrief onderstreept Schouten nu dus toch dat die regels ook voor leden van het koninklijk huis gelden.