Konikpaarden Oostvaardersplassen mogen naar de slacht

Staatsbosbeheer mag 118 koninkpaarden uit een vangwei in de Oostvaardersplassen afvoeren naar het slachthuis, net zoals 32 soortgenoten uit dezelfde groep al eerder overkwam. Stichting Animal Rights maakte daar bezwaar tegen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, maar de voorzieningenrechter wees dat donderdagmiddag af.

De wilde paarden zijn zelf in de vangwei gelopen, die was opgesteld om het aantal grote grazers in de Oostvaardersplassen te beperken. Volgens het beheerplan van de provincie Flevoland is er plaats voor 300 paarden, 300 heckrunderen en 500 edelherten in het natuurgebied. De huidige stand is veel hoger, zo bleek bij drie telmomenten per helicopter in de laatste week van oktober. Los van de dieren in de vangwei telde Staatsbosheer 420 konikpaarden, 340 heckrunderen en 2400 edelherten. dat er zoveel dieren zijn komt door de rijke grond, waarop veel groeit, en het bijvoeren in de winter. De natuurlijke afval is laag, legt een woordvoerder uit.

Nu de bronsttijd voorbij is begint het afschot van 1900 herten, waarvan er een klein deel achterblijft als voedsel voor ander wild zoals vossen en raven. Het vlees van de rest komt beschikbaar voor consumptie. Dat geldt ook voor het vlees van de paarden die zijn geslacht. Die zouden ook mogen worden afgeschoten, maar dat geeft veel meer onrust dan het groepsgewijs afvoeren, zegt de woordvoerder. De runderen worden omwille van de stressbeperking juist wel in het gebied doodgeschoten, maar hun vlees mag niet worden gegeten. Zij zijn niet ‘geflapt’, zoals de wilde runderen in andere natuurgebieden.

