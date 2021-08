Kolibrivrouwtjes weten hoe ze zich de mannen van het lijf moeten houden

In het land van de witnekkolibrie hebben vrouwtjes een manier gevonden om opdringerige mannetjes van het lijf te houden: ze verkleden zich als man. Met net zo’n blauwe kop en witte buik als de mannen, worden ze met rust gelaten. Dat ontdekten Amerikaanse vogelonderzoekers in Panama.

De witnekkolibrie trok daar hun aandacht omdat alle jongen van deze soort de kleuren hebben van hun vaders. Dat is bijzonder, noteren de onderzoekers in vakblad Current Biology; bij de vele vogelsoorten waar mannetjes een andere verenpracht hebben dan vrouwtjes, zie je in de regel dat de jongen dezelfde - vaak wat fletse - kleuren hebben als hun moeders. Bij de witnekkolibrie is het precies andersom: de jongen, vrouwelijk én mannelijk, zijn net zo fel gekleurd als volwassen mannetjes.

Dat heeft een groot voordeel, zagen de onderzoekers in het veld: kolibries die als man gekleurd zijn, worden door mannetjes minder lastig gevallen. Voor opgroeiende kolibries is dat van groot belang: het zijn kleine, drukke vogels die veel energie nodig hebben, en liefst ongestoord moeten eten. Het biedt dus grote voordelen om als man gekleed te gaan, zo lang vruchtbaarheid en voortplanting nog niet aan de orde zijn. Eenmaal volwassen stappen de meesten over op de dracht van volwassen vrouwtjes. Maar een aanzienlijke minderheid van 20 procent van de vrouwtjes houdt vast aan het genoten voordeel, en blijft mannenveren dragen.

