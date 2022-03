Koemelk versus havermelk: eigenlijk is het allebei niet goed

Het is Nationale Week Zonder Vlees en Zuivel, waarin mensen worden aangespoord zo min mogelijk vlees te eten. Dit jaar is daar ook zuivel aan toegevoegd, en daar is nogal wat om te doen.

De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) voelt zich overvallen door de toevoeging en concludeert op basis van onderzoek van Blonk Consultants, dat plantaardige producten gezamenlijk vaak een even grote impact op de CO2-uitstoot hebben als zuivelproducten. Daarom vindt de NZO dat de toevoeging van zuivel aan de Nationale Week Zonder Vlees ‘feitelijk onjuist’ is.

“De klimaatimpact zit hem in de hele voedselketen, dus net zo goed in zuivel als in vlees”, zegt Isabel Boerdam, initiatiefnemer van de campagne. De actie is opgezet om bewustwording en gedragsverandering onder Nederlanders te creëren.

Even grote impact

Maar dat zuivelvervangers een even grote impact op het milieu hebben, zoals de NZO claimt, noemt directeur Frederieke Schouten van Dier en Recht misleidend. “Op basis van één beperkte wetenschappelijke studie stelt NZO dat er geen duurzaam alternatief is voor de consumptie van zuivel.” Dier en Recht dient daarom een klacht in bij de Reclame Code Commissie.

Te veel eiwit

Volgens Theun Vellinga, onderzoeker broeikasgasemissies aan de Wageningen Universiteit, zitten er twee kanten aan het verhaal. “Aan de ene kant heeft de NZO gelijk: als je alle zuivelproducten vervangt door natuurlijke (bewerkte) producten, zoals havermelk, sojamelk, amandelmelk, dan veroorzaak je ook veel CO2-uitstoot.” Maar die vervanging, zoals de zuivelorganisatie stelt, is volgens Vellinga niet nodig. “We krijgen nu al meer dan genoeg dierlijke eiwit binnen, eigenlijk te veel.”

Een gemiddeld persoon consumeert 105 gram eiwit per dag, vertelt Vellinga. Van die 105 gram, is 65 gram dierlijk eiwit en, 40 gram plantaardig. De eiwitbehoefte van een volwassen persoon is 60 gram: we consumeren dus gemiddeld al 45 gram te veel. “Als mensen hun gebruik van dierlijk eiwit waaronder zuivel zouden halveren, krijgen zij meer dan genoeg voedingstoffen binnen. Dat betekent dat je die verminderde eiwitinname helemaal niet hoeft te compenseren met plantaardige varianten.”

Afhankelijk van de bewerking

We zouden zo bezien dus vooral mínder moeten consumeren, niet zozeer anders. Maar is de overstap naar uitsluitend plantaardige varianten dan geen oplossing? Dat hangt volgens Vellinga van de bewerking af. “Havermelk en ook andere vormen van synthetische melk, zoals amandel- en sojamelk, zijn ontzettend intensief bewerkte en geraffineerde producten. Daar gaan een hoop energie en grondstoffen in zitten - de productie ervan gaat gepaard met een relatief hoge voetafdruk.”

Om aan de juiste voedingsstoffen te komen met een lagere voetafdruk, moet je bij de onbewerkte natuurlijke producten wezen. Zoals erwten en bonen, vervolgt Vellinga. “Bovendien zijn die vaak ook beter voor darmgezondheid dan al die geraffineerde producten.”

Afkicken

Wat dan in de koffie te doen? Geen koemelk en geen havermelk, maar gewoon zwart, is zijn conclusie. “Om de uitstoot echt terug te dringen, moeten we ons gedrag veranderen. We moeten afkicken van te veel zuivel én van synthetische natuurlijke producten, zoals havermelk.” De toevoeging van zuivel aan de Nationale Week Zonder Vlees is volgens hem een goed begin om dat aan te wakkeren.

Of het terecht is dat de klacht is ingediend bij de Reclame Code Commissie, daar laat Vellinga zich niet over uit. “Dit zijn twee partijen die er met gestrekt been ingaan: hoe komen we verder daarmee? Het gaat niet om wie er technisch gezien gelijk heeft. Ik zie dit probleem als een maatschappelijk vraagstuk waarbij we moeten nadenken over het nut van minder dierlijke, en bewerkte producten consumeren.”

