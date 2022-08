Koeien staan vaker in de wei, maar wel minder lang dan vroeger

Koeien staan steeds vaker in de wei sinds in 2015 het Convenant Weidegang in werking trad. Boeren krijgen een hogere prijs voor weidemelk die herkenbaar in de winkels ligt, dankzij vastgelegde afspraken tussen melkveehouders, banken, provincies, zuivel-, veevoer- en natuurorganisaties. Dat is terug te zien in de cijfers van het Centraal Bureau voor de statistiek (CBS).

Vorig jaar stond 75 procent van de melkkoeien geregeld buiten, 1 procent meer dan in 2020 en 10 procent meer dan in 2015, meldt het CBS. Het aantal boerenbedrijven dat zijn koeien laat grazen, groeide in dezelfde periode van 76 naar 83 procent.

Dat is het goede nieuws. Het convenant is immers bedoeld om koeien uit de stal terug in de wei te krijgen. Het aantal uren dat koeien buiten grazen, is echter drastisch afgenomen: van ruim 1700 uur in 2013 tot 1300 uur in 2021. Dat komt vooral doordat boeren hun koeien minder vaak ook ’s nachts buiten laten: slechts 14 procent van de koeien stond vorig jaar dag en nacht buiten, in 2013 was dat nog 23 procent.

Na een droge zomer is er weinig te grazen

CBS rekent 7 uur weidegang voor een koe die alleen overdag buiten komt en 17 uur voor een koe die dag en nacht de stal uit mag. De overige uren zijn voor het melken. Doordat de melkmachine in de stal staat, laten de meeste bedrijven hun koeien alleen in de buurt van de stal naar buiten gaan. Weides die verder weg liggen worden slechts enkele keren per jaar gemaaid. Voor grote bedrijven, met veel koeien, betekent dit vanzelf een kortere weidegang.

Daarnaast is ook het weideseizoen korter geworden, van gemiddeld 165 dagen in 2013 naar 155 dagen in 2021. Het seizoen, tussen april en oktober, is afhankelijk van de beschikbaarheid van vers gras. In een nat voorjaar kunnen koeien minder snel naar buiten, na een droge zomer valt er in het najaar nog maar weinig te grazen.

Een koe die veel in de wei staat, stoot minder ammoniak uit doordat urine en mest in het grasland minder makkelijk vermengd raken; het vocht dringt sneller door in de bodem, terwijl de mest plantengroei en daarmee de biodiversiteit stimuleert. In de stal moeten boeren moeite doen de vorming van ammoniak te beperken. Weidegang is dan ook gunstig voor de stikstofuitstoot.

Milieuorganisatie Mob pleit daarom voor een wettelijke verplichting koeien zo lang mogelijk in de wei te houden. De rechter zette in mei een streep door 27 vergunningen die de provincie Overijssel had afgegeven voor uitbreiding van boerenbedrijven, omdat de stikstofuitstoot te hoog is. Volgens Johan Vollenbroek van Mob komt dat doordat in die vergunningen alleen de stalemissies van stikstof zijn opgenomen. Een verplichte weidegang verlaagt de uitstoot in de stal en van bemesting met ammoniakrijke stalmest, zegt hij.

