Ko de Korte is verslingerd aan het poolgebied. ‘Zo jammer dat het landschap waar ik van houd verdwijnt’

Een schip met vijftig wetenschappers voer deze maand rond Spitsbergen om het veranderende klimaat te onderzoeken. Aan boord was ook een van de laatste nog levende nestors van het Nederlandse poolonderzoek, Ko de Korte. Hij bezocht opnieuw de plek waar hij in 1968 meer dan een jaar ijsberenonderzoek deed.

“Wat ligt er weinig sneeuw en ijs!” De ervaren Spitsbergenreizigers aan boord van het expeditieschip Ortelius laten er geen misverstand over bestaan. Bergen met hier en daar een plukje sneeuw en een zee die compleet ijsvrij is, dat is uitzonderlijk in dit gebied en in deze tijd van het jaar.

Hoe anders was dat in 1966, het jaar dat Ko de Korte (1943) voor het eerst naar dit gebied reisde. “Ik was student biologie en gefascineerd door de verhalen over het poolgebied. Ik had gehoord over een kolonie ivoormeeuwen op Spitsbergen. Dat zijn prachtige, spierwitte meeuwtjes. Daar moest ik heen. Ik was liftend naar Noorwegen vertrokken en vond in Harstad een schip waar ik een baantje in de eetzaal kon krijgen.”

“Dat schip ging steenkolen halen op Spitsbergen, maar toen we eenmaal in de hoofdplaats Longyearbyen aanmeerden, ben ik stiekem van boord gegaan. Ik wilde op het eiland blijven om vogels te kijken. Alleen de koksmaat wist van mijn plan. Die gaf me een gedroogde worst mee en wenste me succes. Pas toen ik het schip zonder mij weer uit de haven zag vertrekken, durfde ik uit de heuvels te komen en kon ik Spitsbergen gaan verkennen.”

Weer terug op Edgeøya

Deze zomer is De Korte weer terug op Spitsbergen, op een schip gevuld met vijftig wetenschappers van diverse pluimage en vijftig toeristen die het gebied en ook het wetenschappelijk onderzoek willen beleven. Eén van de excursies: een bezoek aan de plek waar De Korte in 1968 met drie maten een van de eerste officiële Nederlandse expedities naar Spitsbergen organiseerde; buiten Willem Barentsz gerekend dan, die het gebied met haar spitse bergen in 1596 op de kaart zette.

Spitsbergen ligt zo’n 565 km ten noorden van Noorwegen, en behoort ook toe tot dat koninkrijk. Beeld Anne Blaak

De Korte voelt zich zichtbaar ongemakkelijk door de vele camera’s van toeristen en journalisten die op hem gericht worden, als hij langs een groep van ruim zestig walrussen over het strand naar de plek loopt van zijn oude ‘tijdelijke thuis’. Hij zegt tegen iedereen die die ene, voor de hand liggende vraag stelt, dat het weerzien met deze plek zijn hart nu echt niet sneller doet kloppen. Maar als hij vertelt over die tijd, meer dan een halve eeuw terug, dan komt er toch een onmiskenbare twinkeling in zijn ogen.

“Onze expeditie was een idee van bioloog Eric Flipse. Die had het voor elkaar gekregen dat we ijsberen konden gaan onderzoeken op Edgeøya, aan de oostkant van de eilandenarchipel Spitsbergen. Samen met Piet Oosterveld en Paul de Groot en 40 ton bagage, waaronder bouwmateriaal voor een complete hut en blikvoer voor vier man voor twee jaar, vertrokken we per schip naar het gebied.”

Veld vol walrusbotten

“De plek waar we eigenlijk ons kamp hadden willen opslaan, was niet te bereiken door het pakijs, maar aan de noordwestkant van het eiland hadden we een goede B-keus hier op Kap Lee, een strand vlak bij de monding van het Rosenbergdal. En hier hadden we een soort kunstmatig stuwmeertje gebouwd”, vertelt De Korte, wanneer we langs een veld vol walrusbotten lopen, de erfenis van Russische en Noorse walrusjagers die hier tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw actief waren.

Een groepje walrussen Beeld Rob Buiter

“We moesten zorgen voor voldoende water voor het jaar dat we hier zouden zitten. We hadden zelfs voor twéé jaar aan blikvoer bij ons, want het was niet gezegd dat we na een jaar ook daadwerkelijk opgehaald zouden kunnen worden. Voor hetzelfde geld zou het schip dat ons moest oppikken hier niet kunnen komen door het ijs.”

Het doel van de expeditie van de vier jonge biologen was het verdoven en merken van zoveel mogelijk ijsberen. De populatie was door de jacht tot een minimum geslonken en de resterende populatie moest nauwkeurig in kaart worden gebracht. Waar er in de jaren twintig van de vorige eeuw nog meer dan dertigduizend ijsberen in het Noordpoolgebied rondliepen, was dat aan het eind van de jaren zestig geslonken tot hooguit vijfduizend dieren. De voornaamste oorzaak: de intensieve jacht op de beren met hun mooie huiden.

Pas op voor ijsberen

De Korte kijkt dan ook met enige verbazing naar alle veiligheidsmaatregelen die nu nodig zijn om de grote groep toeristen en onderzoekers vanaf het schip op Edgeøya te brengen. Pas wanneer duidelijk is dat er géén ijsberen in de buurt van de beoogde landingsplaats lopen, varen de rubberbootjes met tien personen per keer naar de wal. Daar worden alle groepen mensen ook nog eens geëscorteerd door ten minste twee gidsen met alarmpistolen en geweren met scherpe munitie.

“Moet je nagaan. In onze tijd wilden we juist voorkomen dat we ijsberen zouden missen. We wilden ze zo dicht mogelijk naderen om ze te kunnen verdoven en merken. Ons grootste probleem was dat er te wéinig beren waren. Nu mogen we pas aan land als ze zo ver mogelijk weg zijn. Wij zagen in de dertien maanden dat we daar waren maar 26 beren waarvan we er dertien ook konden merken. Nu zien we binnen een paar dagen al meer dan twintig beren.”

Vlak bij het strandje waar De Korte en zijn drie collega’s uiteindelijk meer dan een jaar bivakkeerden, zijn nu nog drie houten hutjes te zien. Eén hut stamt uit 1905 en is gebouwd door walrusjagers, twee andere zijn neergezet door een oliemaatschappij die hier bodemonderzoek deed. De eerste expeditie van De Korte en collega’s leidde uiteindelijk tot de oprichting van de Stichting Arctisch Natuurwetenschappelijk Onderzoek, een stichting die Piet Oosterveld tot 1991 leidde. “Onze hut is in 1991 afgebroken”, memoreert De Korte.

Aangevallen

Tijdens de laatste expeditie, in 1987, werd Oosterveld aangevallen door een ijsbeer. Hij overleefde het doordat een ander expeditielid, Sjors Visser, letterlijk op de rug van de jonge beer sprong en het dier uiteindelijk verjaagde. Maar Piet heeft daarna geen expedities meer georganiseerd. De Noren hebben de hut toen voor het symbolische bedrag van een gulden van de stichting gekocht en direct afgebroken. Ze vonden hem niet alleen lelijk, maar ze wilden ook voorkomen dat het een soort bivak zou worden voor mensen die in het natuurreservaat zouden willen verblijven.”

Het expeditieschip Ortelius Beeld Rob Buiter

De jacht op ijsberen werd kort na de eerste expeditie in 1973 verboden. Sindsdien gaat het snel bergopwaarts met de populatie. En dat is niet de enige zichtbare verandering in het gebied. Waar De Korte en kompanen in 1969 maar moesten afwachten of ze wel konden worden opgepikt, is de zee rond heel Spitsbergen dit jaar al sinds begin juli compleet vrij van pakijs.

“Dat verschil met de jaren zestig en zeventig is enorm”, ziet ook De Korte. “Ik vind het echt jammer dat het landschap waar ik zo van houd, verdwijnt, al heb ik moeite met de morele consequenties die daaraan worden verbonden. Je bent tegenwoordig bijna een ‘slecht mens’ wanneer je hiernaartoe wilt reizen om het gebied te beleven.”

“Ik probeer de klimaatverandering te zien als een factor in de geschiedenis van de verspreiding van diersoorten over de planeet, en soortvorming bestaat bij de gratie van verandering. Die verandering is al eeuwen aan de gang, sinds wij bijvoorbeeld ons land hebben ontgonnen van een moerasbos naar een plek voor zeventien miljoen Nederlanders.”

Een andere duidelijke verandering in het landschap van Spitsbergen maakt iets eerder dan gepland een eind aan het uitstapje van De Korte naar ‘zijn’ Kap Lee. Vanaf de brug op het expeditieschip is op ruim een kilometer afstand door de telescoop een lummelende ijsbeer gesignaleerd. Om veiligheidsredenen moeten alle passagiers snel terug naar de rubberbootjes, weg uit het gebied waar de beer woont en waar de toeristen en wetenschappers slechts te gast zijn.

Spitsbergen Spitsbergen is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, zo’n 565 km ten noorden van Noorwegen, die uit drie grotere en een tachtigtal kleine eilanden bestaat. De eilandengroep maakt sinds 1920 met een apart statuut deel uit van het koninkrijk Noorwegen. Er wonen slechts zo’n 2650 mensen in het hele gebied en zo’n 2040 van hen wonen in de hoofdstad Longyearbyen.

