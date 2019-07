KLM: Vliegen is als drinken, doe het met mate

Geniet, maar vlieg met mate. Dat zegt KLM-topman Pieter Elbers in een interview met Trouw. “Wij vinden dat je bewust moet vliegen. Analoog aan ‘drink met mate’.” Oftewel: zoals overmatig drinken slecht voor ons is, is ook overmatig vliegen slecht voor ons.

Door de vergelijking te trekken tussen vliegen en het drinken van alcohol manifesteert KLM zich nadrukkelijk als een luchtvaartmaatschappij die voorop wil lopen als het gaat om duurzaamheid. “Wij willen het gesprek aangaan”, zegt Elbers. “Is het wel nodig om face-to-face af te spreken? Is de trein een alternatief? En als ik dan toch vlieg: hoe doe ik dat zo duurzaam en bewust mogelijk?”

Vlieg verantwoordelijk

De uitspraak van Elbers is geen verspreking. De vergelijking met het nuttigen van alcohol volgt op de campagne die de luchtvaartmaatschappij eind juni lanceerde met advertenties in kranten en een gelikt filmpje onder de noemer ‘Fly responsibly’, vlieg verantwoordelijk. Eerder adviseerde Elbers reizigers al om voor korte afstanden binnen Europa vooral te kiezen voor de trein.

In internationaal perspectief is de boodschap van KLM baanbrekend. Buiten Europa staat duurzaamheid in de luchtvaartsector namelijk niet al te hoog op de agenda. Op internationale conferenties gaat het op de eerste plaats over de problemen met de Boeing 737 Max, over de gestegen brandstofprijs en de grote concurrentie. Een luchtvaartmaatschappij die reizigers oproept om te kiezen voor de trein of een videoconferentie is daar een vreemde eend in de bijt.

Scepsis

Verduurzamen doet de luchtvaartmaatschappij niet alleen met woorden, maar ook met daden, zegt Elbers. “Denk aan de biokerosinefabriek die gebouwd gaat worden in Groningen. Wij hebben afgesproken om het merendeel van de geproduceerde biobrandstof af te nemen.”

Het is wel de vraag wat alle goede bedoelingen en groene initiatieven van KLM betekenen voor het felle debat over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. De campagne Fly Responsibly stuitte de afgelopen weken op scepsis. Het lijkt immers hypocriet om reizigers op te roepen het vliegtuig vaker te laten staan, terwijl KLM tegelijkertijd nog altijd wil groeien. Meer vluchten, betekent meer CO2-uitstoot en meer geluidsoverlast en daar zitten milieuorganisaties en omwonenden van luchthavens niet op te wachten. Zij verdenken KLM ervan het imago te willen oppoetsen met hun boodschap.

Gematigde groei

Maar volgens Elbers is Fly Responsibly meer dan alleen maar een campagne. “Het betekent dat we al onze kennis en ervaring over duurzaamheid vrij ter beschikking stellen aan de sector. Een voorbeeld is ons programma voor het compenseren van CO2-uitstoot: elke luchtvaartmaatschappij kan daar nu gebruik van maken voor zijn klanten.” Elbers trekt de vergelijking met veiligheid. “Eerder is de luchtvaartindustrie heel veilig geworden doordat partijen informatie met elkaar deelden. Dat moeten we ook doen als het gaat om duurzaamheid. Dan kunnen we als sector echt de volgende stap zetten.”

Elbers benadrukt dat vliegen geen doel op zich is. “Ik ben geen voorstander van ongebreidelde groei. Maar gematigde groei is nodig om te verduurzamen.“ Elbers wijst erop dat KLM de afgelopen jaren miljarden euro’s heeft gestoken in nieuwe, schonere vliegtuigen en miljoenen in onderzoek naar efficiëntere routes. “En ook aan het CO2-compensatieprogramma en de biokerosinefabriek hangt een prijskaartje. Verduurzamen kost geld, veel geld. Daarom hebben we verantwoorde en gebalanceerde groei nodig. Alleen dan kunnen we blijven concurreren, relevant blijven en de hele sector te helpen bij het verduurzamen. Daarom moeten we wereldwijd mee blijven doen.”

