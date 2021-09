Klimaatsteun aan arme landen blijft achter, rijke landen komen afspraken niet na

Rijke landen hebben de afgelopen jaren weinig vooruitgang geboekt bij het verhogen van de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden. In 2019 hebben welvarende landen ruim 79 miljard dollar ervoor uitgetrokken, blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat is 2 procent minder dan in het voorgaande jaar.

Rijke landen hadden beloofd met ingang van 2020 jaarlijks 100 miljard dollar (bijna 85 miljard euro) uit te trekken om ontwikkelingslanden te ondersteunen die in de problemen raken door klimaatverandering. Die cijfers doen vermoeden dat het niet is gelukt om de doelstelling voor vorig jaar na te komen.

OESO-topman Mathias Cormann noemt het gebrek aan vooruitgang “teleurstellend”. De cijfers voor 2020 kunnen volgens hem pas begin volgend jaar worden gepubliceerd. “Maar het is duidelijk dat de klimaatfinanciering achterblijft bij de doelstelling.”

Klimaatverandering heeft de relatie tussen rijke en arme landen onder druk gezet. Veel ontwikkelingslanden vinden dat zij onevenredig hard worden getroffen door de gevolgen van de opwarming van de aarde. Daar houden ze rijke landen verantwoordelijk voor.

“Onze mensen sterven in kwetsbare ontwikkelingslanden vanwege de verbranding van fossiele brandstoffen voor consumptie en economische groei in rijke landen”, zei de ambassadeur van het Climate Vulnerable Forum eerder dit jaar. Hij reageerde toen op de publicatie van een alarmerend klimaatrapport.

