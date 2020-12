Klimaatstaker Benito Walker (19) is klaar voor de volgende stap: overleg

De beweging van klimaatstakers slaat een nieuwe weg in. De jongeren worden vergadertijgers. “We willen niet alleen van de zijlijn schreeuwen, maar echt gehoord worden”, zegt bestuurslid Benito Walker.

De beweging van klimaatspijbelaars is geen zootje ongeregeld. Er hangt een keurig bestuur boven. Benito Walker (19) heeft daarin sinds september zitting, als vicevoorzitter en penningmeester. Hij moest solliciteren. De eerste zin van zijn sollicitatiebrief viel op. “Ik zal het maar gelijk toegeven”, schreef Walker aan de organisatie, “ik was niet bij de klimaatstaking.” Toen leerlingen in 2019 massaal naar het Haagse Malieveld togen, had Walker andere prioriteiten. Hij volgde het spektakel op afstand, thuis in Veendam. De 6 vwo-leerling trekt er nu een moeilijk gezicht bij, op de bank in de Groningse studentenflat van zijn vriendin. “Achteraf heb ik wel spijt dat ik niet ben gegaan.”

Maar, zegt Walker er snel achteraan, het gebrek aan staakervaring staat zijn functie totaal niet in de weg. “Youth for Climate blijft de club van de klimaatstakers, maar we doen inmiddels veel meer.” De beweging is professioneler geworden. Het bestuur stelde een beleidsplan 2021 op, vol uitgewerkte milieuwensen. “Als jongeren de politieke macht niet opzoeken voor overleg, komen we niet vooruit”, zegt Walker, netjes in beige colbert. Walker, actief bij zowel GroenLinks als D66, stelt zichzelf ook politiek op. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig, strategisch. Die houding is gericht op een doel: “We willen betrokken worden bij besluitvorming.” Om aan tafel te komen, slikt Youth for Climate, in het bestuur althans, de rebelse toon een beetje in.

Op die manier gaat Youth for Climate, begonnen als dé groep van klimaatmarsen en spandoeken, de winnaar van de Trouw Duurzame 100 achterna. Die nummer 1, de Jonge Klimaatbeweging (JKB) , bestaat uit jongeren die bij politiek en bedrijfsleven aankloppen voor overleg. “Inderdaad, voor de klimaatstakers is meepraten nu ook belangrijk. We willen niet alleen van de zijlijn schreeuwen, maar echt gehoord worden.” Dus JKB en Youth for Climate, in 2019 de nummer 2 in de Duurzame 100, kunnen wel fuseren? Nee, zegt Walker. “Staken blijft een instrument voor ons. We zijn ook jeugdiger. De JKB trekt veel studenten aan, wij hebben ook leden van 13, 14 jaar.”

Creativiteit

Jongeren hebben recht van spreken bij klimaatkeuzes, stelt Walker. “Wij krijgen de gevolgen van het klimaatprobleem op ons bordje, als er te weinig gebeurt.” Dat actie ontbreekt, daar bestaat volgens de scholier geen misverstand over. “We liggen, wereldwijd, niet op koers voor de klimaatdoelen. De oudere generatie heeft te weinig ingegrepen.” Volgens Walker hebben de klimaatstakers belangrijke ideeën voor verandering. Alle vakkennis over de energietransitie hebben ze niet, maar wel de creativiteit. “Jongeren denken niet in vastgeroeste kaders, of financiële belemmeringen. Wij zeggen: dit is het klimaatprobleem en dát moet eraan gebeuren.”

Inhoudelijk zijn de aangedragen oplossingen niet uniek. Windmolens en zonnepanelen plaatsen, elektrisch rijden, gasloos wonen, vegetarisch eten, de hele rambam uit het Klimaatakkoord dus. Maar jongeren onderscheiden zich vooral met de voortvarendheid waarmee ze willen doorpakken, vindt Walker. “Het moet sneller en dat kan ook”, zegt hij. “Te vaak worden problemen belicht, maar laten we niet vergeten dat het milieubewustzijn groter is dan ooit.” Dat biedt volgens kansen om collectief, vlot tot een groene samenleving te komen.

Bij zichzelf ziet hij het ook gebeuren, hoe snel iemand dankzij bewustwording andere keuzes kan gaan maken. “Tijdens de eerste meeting van Youth for Climate at ik voor het eerst een vegaburger. Heel lekker! Nu probeer ik zeker een paar dagen per week geen vlees te eten.” Andere simpele acties benut Walker ook. Geen tasjes en flesjes van plastic kopen, de lampen uit en de verwarming laag. “Als studentenkamer wil ik liefst geen tochtige portiekwoning. Volgend jaar, na mijn eindexamen, wil ik bestuurskunde gaan studeren in Leiden. Ik kijk, na de huurprijs, eerst naar energielabels. Ik kan als studentje natuurlijk geen gasloze woning eisen, maar ik kan wel opletten.”

Geen klimaatdrammer

Walker wil het klimaat bij zoveel mogelijk groepen in de samenleving tussen de oren krijgen, door de positieve kanten van milieumaatregelen te benadrukken. “Sommige mensen uit de beweging noemen zichzelf trots een klimaatdrammer. Zou ik niet doen.” Drammen klinkt te negatief en belerend, vindt hij. “Daar stoot je mensen mee af.” Walker zegt ervan overtuigd te zijn dat ook klimaattwijfelaars overstag kunnen gaan, wanneer de ‘groene bubbel’ hun zorgen voldoende serieus neemt. “Geef steun, via advies en subsidie, aan mensen die zelf geen zonnepanelen of warmtepomp kunnen regelen.” Wie niet kan meedoen, gaat dwarsliggen, waarschuwt Walker. En soms moet de politiek volgens hem concessies doen. “Willen mensen geen windmolen pal om de hoek? Ik snap dat wel. Zet die turbine indien mogelijk neer op zee.” Dan keren mensen zich niet teleurgesteld tegen andere klimaatmaatregelen, hoopt Walker.

Omdat de leefbaarheid op aarde op het spel staat door klimaatverandering, zou elke politieke partij milieubeleid volgens hem centraal moeten stellen. “Een vriend van mij is – nou ja was, tot de partijscheuring – Forum-aanhanger. Hij zei: ‘Wel jammer dat ze geen klimaatidealen hebben’. Snap je? Het klimaat is niet links of rechts.” Het frame van milieu-inspanningen als iets van de ‘witte bubbel’ stoort hem. “Het klimaat gaat iedereen aan.” Dat hij zelf een klimaatgezicht van kleur is binnen de jongerenbeweging, daar wil Walker ook niet te veel woorden aan vuil maken. “Weet je, huidskleur is hierbij irrelevant. Net als religie of gender.” Wel spreekt de verwevenheid tussen Black Lives Matter en de klimaatbeweging hem aan, omdat die bewegingen allebei ‘van onderop’ een positieve verandering aanwakkeren.

Naast zijn functie bij Youth for Climate is Walker actief als ambassadeur voor omroep Groen, een duurzame tv-zender in oprichting. Verder is hij ook in de race om ‘minister voor de nieuwe economie’ te worden. Dat is geen echte kabinetsfunctie – vanzelfsprekend – maar een verkiesbare publiekstitel, bedacht door ondernemersbeweging MVO Nederland. “Als ik het word, ga ik er vol voor.” En dan te bedenken dat hij vroeger, ook als scholier, nauwelijks met klimaat bezig was, lacht Walker. Op school ontbrak aandacht voor milieu volgens hem. Walker noemt het gaaf om te zien dat duurzaamheid binnen het onderwijs nu aan aandacht wint. “Kijk maar naar de Duurzame Docentenverkiezing.” Walker zat daarbij in de jury. In klaslokalen moet volgens hem de bewustwording rond klimaat beginnen. “Googelen naar de klimaatfeiten kan gelukkig ook, maar het moet eigenlijk in alle lesstof terechtkomen.”

Klimaatspijbelaar Stijn (18): Whatever Rutte, wij gaan de straat weer op

Stijn Warmenhoven was een van de eerste klimaatspijbelaars in Nederland. Met mede-scholieren in Den Haag begon hij de actie ‘Youth for Climate’. ‘Wij zeiden: whatever Rutte, we gaan de straat weer op.’ De jonge activisten werden in 2019 de nummer 2 van de Trouw Duurzame 100.

‘Vecht, vecht, vecht, onze toekomst is een recht!’

Met spandoeken en leuzen trok de klimaatmars in het najaar van 2019 door Den Haag. ‘We hebben geen tijd om tot 2050 te wachten.’

De Jonge Klimaatbeweging is de winnaar van de Duurzame 100

De Jonge Klimaatbeweging werd dit jaar de nieuwe nummer 1 van de Duurzame 100 van Trouw. Deze actievoerders treden in overleg met politiek en bedrijfsleven. Ze laten niet met zich laten sollen en ijveren voor ‘structurele inspraak’.