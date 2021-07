Klimaatneutrale melk? Onzin, zegt de Reclame Code Commissie

De uitspraak gaat over een paginagrote advertentie van Albert Heijn in de Volkskrant begin vorig jaar. In de advertentie beweert Albert Heijn dat alle Beter voor Koe, Natuur & Boer-melk vanaf 2021 klimaatneutraal wordt en dat alle CO 2 die vrijkomt bij de productie in de grond wordt vastgehouden.

Volgens de Reclame Code Commissie zijn deze claims ongefundeerd en zou de supermarktketen dus niet meer zo mogen adverteren. De advertentie is volgens de Commissie misleidend omdat niet te zeggen valt of de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van de melk daadwerkelijk wordt gecompenseerd door CO 2 in de grond vast te houden. Bovendien is alleen CO 2 vasthouden niet genoeg om alle andere soorten uitstoot te kunnen compenseren, stelt de Commissie.

Albert Heijn verdedigt de advertentie door zich te beroepen op een uitgevoerde analyse. Volgens de supermarktketen is aan de hand van de berekeningen uit deze analyse een stappenplan gemaakt om in 2021 inderdaad CO 2 -neutrale melk te kunnen produceren. Hoewel de Reclame Code Commissie aanknopingspunten ziet dat de claims van Albert Heijn bewaarheid zouden kunnen worden, is deze theoretische mogelijkheid onvoldoende om zomaar mee te adverteren.

Een ‘groene’ Remia-saus? Hoe steeds meer reclames inspelen op het klimaat - maar niet altijd deugen

Het verhitte klimaatdebat wordt zichtbaar bij de Reclame Code Commissie. De tijd dat klagers alleen grote bedrijven betichtten van misleidende groene leuzen is voorbij. Milieuclubs en duurzame merken liggen nu net zo goed onder het vergrootglas.