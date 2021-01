Klimaatgezant John Kerry maakt klimaat weer ‘topprioriteit’ van de VS

Klimaatexpert Louise van Schaik: Nu zien wat er van de beloften terecht komt

“Ontzettend goed dat zoveel belangrijke mensen zich uitgesproken hebben over het belang van bescherming tegen de klimaatrisico’s”, reageert klimaatexpert Louise van Schaik van het kennisinstituut Clingendael. Zij volgde de digitale conferentie maandag op de voet. Van die positieve noot stapt de expert snel over op reserves. “We moeten wel afwachten wat er in praktijk terechtkomt van alle mooie beloften.” Van Schaik vergelijkt de klimaattop met een ‘schoonheidswedstrijd’. “Alle leiders willen, terwijl de wereld online meekijkt, graag zeggen hoe belangrijk ze het klimaat vinden, hun successen delen.” Neem dat met een korrel zout, aldus Van Schaik.

“De échte verandering moet komen van wetten, financiering en verandering in de haarvaten van de maatschappij.” De toezeggingen van leiders, bedrijven en steden om de wereld te beschermen tegen klimaatgevaren kwamen constructief, maar ook algemeen op haar over. “Meer dan een mooi signaal, om het urgente probleem van klimaatverandering te agenderen, is zo’n top niet.” Dat is niet cynisch, zegt van Schaik, maar realistisch. Ze wijst erop dat rijke landen tot dusver niet over de brug komen met jaarlijks 100 miljard klimaathulp aan ontwikkelingslanden, ook al beloofden ze dat wel in het Parijs-akkoord. “De transparantie ontbreekt nog.” Ook is de realiteit volgens haar weerbarstig. “Hoe ga je bijvoorbeeld om met het geven van klimaatfinanciering aan een land met een corrupte leider?”

Wat Van Schaik aangenaam verraste, tijdens de top die Nederland maandag hield, was de concrete toezegging van de Franse president Emmanuel Macron om 6 miljard euro in klimaatadaptatie te steken. “Fijn, een hard getal.” Van andere landen hoorde ze vrijblijvende pleidooien, in online filmpjes. “Dat is een nadeel van zo’n digitale top. Leiders spreken mooie woorden in een voorbereid script. Zo is er minder interactie met kritische ngo’s en media.” Hierdoor bleven de allergrootste knelpunten onbesproken op de top, zegt de Clingendael-expert. “Hoe gaan we om met eilanden die over tien jaar al ondergelopen zijn? Wat te doen met gebieden waar de hitte toeneemt tot een onleefbaar niveau? Dat hoorde ik niet tijdens de top.”

Van Schaik hoopt dat de beloften van de top een opmaat zijn naar concrete maatregelen. “Vooral over de financiering van adaptatie uitwerking nodig. Transparantie is nodig.” De nieuwe, grote VN-klimaattop in Glasgow later dit jaar kan een stok achter de deur zijn. “Dat wereldleiders hier, ondanks corona en de duizend dingen in hun agenda over hebben gesproken biedt houvast, als startpunt voor verdere onderhandeling.”

Frank Straver