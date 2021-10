Klimaatconferentie Glasgow nu al onder druk: plannen schieten tekort om doelen te halen

Vijf dagen voor de klimaattop van Glasgow zet secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties de zaak op scherp. De uitstoot van broeikasgas neemt veel te weinig af, waardoor de aarde veel warmer wordt dan is afgesproken. De woorden van klimaatactiviste Greta Thunburg – “Blablabla” – lijken na te galmen in het rapport The Heat Is On dat Guterres dinsdagmiddag presenteerde.

Meer dan honderd landen kwamen de afgelopen maanden met aangescherpte plannen om de CO2-uitstoot wereldwijd te verlagen. In aanloop naar de 26ste klimaattop (COP26), die zondag begint met een bijeenkomst van wereldleiders, hebben wetenschappers van het VN-klimaatprogramma Unep die nieuwe plannen doorgerekend. Hun conclusie: ze schieten schromelijk tekort. Met deze plannen is het onhaalbaar om de opwarming van de aarde tenminste onder de 2 graden te houden, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs (2015). Laat staan om de opwarming te beperken tot de 1,5 graad die nu al bijna is bereikt.

Om te voorkomen dat de klimaattop bij voorbaat mislukt, zullen de wereldleiders zondag of maandag met betere plannen moeten komen. De ogen zijn vooral gericht op China, veruit de grootste uitstoter van de wereld, dat zijn plannen nog niet bekend heeft gemaakt. Maar ook andere erkende vervuilers als de Verenigde Staten en de Europese Unie komen hun beloften om aan ‘Parijs’ te voldoen nog onvoldoende na.

Ieder land een eigen plan

Landen die het akkoord van Parijs hebben ondertekend, leggen elk in hun eigen plan vast hoe ze die doelen willen gaan bereiken. Een nieuw plan moet altijd verdergaan dan het vorige. Maar de vooruitgang die wordt geboekt met 120 nieuwe plannen stelt de Unep-onderzoekers teleur. Met deze plannen gaat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 slechts 7,5 procent verder omlaag dan in 2015 in Parijs al was vastgelegd. Daarmee stijgt de gemiddelde temperatuur op aarde in 2100 minstens 2,7 graden. Voor een stijging van slechts 1,5 graad is een reductie van 55 procent nodig, voor 2 graden opwarming een reductie van 25 procent.

“Klimaatverandering is geen probleem van de toekomst, het is een probleem van nu”, zegt Unep-directeur Inger Andersen. “Willen we een kans maken de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken, dan hebben we nog acht jaar om de uitstoot van broeikasgas te halveren. De klok tikt.”

Het kan nog wel met netto-nul doelen, schrijven de onderzoekers. Netto-nul doelen – dus helemaal geen uitstoot of volledige compensatie ervan – kunnen ervoor zorgen dat de opwarming een halve graad lager blijft. Dan komt die aan het einde van deze eeuw dus uit op 2,2 graden in plaats van 2,7. Dat is nog steeds te veel, maar met aanvullende maatregelen is een ‘catastrofale opwarming’ dan mogelijk te voorkomen.

De meeste plannen zijn nog onvoldoende concreet

Maar dan moeten die netto-nul doelen wel goed worden uitgevoerd, maant het rapport. En ook daarover is het niet positief gestemd. Bijna vijftig landen hebben inmiddels plannen gemaakt, waarmee hun broeikasgasuitstoot in 2050 op netto nul zou moeten uitkomen. Ook de Europese Unie deed dat. Maar de meeste plannen zijn nog onvoldoende concreet en veel landen stellen actie uit tot na 2030. Twaalf G20-landen (landen met de grootste economieën) hebben een netto-nul doel aangekondigd, maar die moeten nog expliciet worden gemaakt. Het rapport analyseert negen plannen van G20-landen, waarvan er maar vijf meteen leiden tot netto-nul.

Een pijnlijke conclusie van het rapport is dat de meeste landen de kansen hebben gemist om het herstelbeleid dat is opgezet vanwege de Covid-19 crisis meteen ook te gebruiken voor klimaatactie. Door de pandemie daalde de CO2-uitstoot in 2020 wereldwijd met 5,4 procent, maar de verwachting voor dit jaar is dat de recorduitstoot van 2019 wordt verbroken.

