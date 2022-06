Klimaatactivist Jaap van Gelderen (75) begrijpt het verzet van de boeren, ‘maar actie is nodig’

“Stikstof, dat is zo’n groot probleem. Het gaat om verzuring van de grond. De aanpak ervan is dus nodig. Maar ik snap het verzet van de boeren wel. Ik vind het ook moeilijk, want we maken van Nederland toch nooit meer een stuk natuur. Daar zijn we hier met veel te veel mensen voor.

“Net als de boeren houd ik zelf ook enorm van weilanden vol koeien. Daar kijk ik liever naar dan naar nieuwbouwwijken met asfalt en beton. Of naar windmolens. Toch moeten we vechten voor stikstofreductie.

“Maar er is veel meer nodig dan dat. Ik geloof heilig in de woorden op mijn bord. Dit is echt een doodlopende weg. En al zijn mijn vrouw en ik altijd kinderloos gebleven, tot ons verdriet, voor jongere generaties kan die doodlopende weg volgen echt geen optie zijn.

Geen vliegreizen meer

“Ik ben 75. Veel van de veranderingen waar ik voor pleit, ga ik zelf niet meer meemaken. Daar ben ik me van bewust.

“Toch ga ik naar alle grote demonstraties, en altijd weer met mijn grote bord. Ik heb het jaren geleden al gemaakt. In 2015 stond ik ermee in Parijs, bij een grote demonstratie tijdens de internationale klimaatconferentie. Toen werd nog gedacht dat de opwarming van de aarde tot 1,5 à 2 graden kon worden beperkt als er actie werd ondernomen. Dat was toen, daar hoeven we nu niet meer op te rekenen.

“Ik maak me dan ook verschrikkelijk veel zorgen. Hele ecosystemen raken op dit moment verwoest. Daar kan ik echt om huilen. Een jaar of tien geleden heb ik daarom mijn eigen manier van leven al aangepast. Sindsdien leef ik zo zuinig mogelijk.

“Vroeger maakten mijn vrouw en ik nog mooie vliegreizen. Mijn vrouw en ik vlogen bijvoorbeeld naar Nepal, daar maakten we lange wandeltochten. Maar dat doen we niet meer. Ik koop tegenwoordig zelden of nooit nieuwe kleding of spullen meer, en ik douche nog maar één keer per week.

“Eigenlijk moeten we allemaal ophouden met vliegen, met autorijden, met computers gebruiken. Al die computers en mobieltjes vreten energie! Daar zou ik helemaal vanaf willen.”

Lees ook:

Duurzame melkveehouder Dittie van Zee is niet zo bezig met stikstof

Zo’n honderd boeren verzamelen zich dinsdag om te praten over verduurzaming van de landbouwsector. Stikstof is nauwelijks een thema.