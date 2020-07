Klaar met excuses? Daar is de volgende kwestie: de klimaatschuld

Niet verstandig, noemde premier Rutte het aanbieden van excuses voor het slavernijverleden vorige week. Het zou meer kwaad doen dan goed, toenemende polaris­­ering in de samenleving. Rond het debat hierover klonk ook vermoeiend gezucht: we zijn wel een beetje klaar met die excuses voor historische schuld. Het leven is nu, de daders zijn dood.

De zuchters zal echter geen rust gegund zijn. Zij kunnen zich opmaken voor een volgende kwestie: de klimaatschuld. Want niet alleen is de welvaart in rijke landen mede vergaard door grove menselijke uitbuiting in het verleden; de levensstandaard in Europa, Noord-Amerika en Japan kon tot de huidige hoogte groeien dankzij het verbruik van heel veel fossiele energie. Deze landen zijn verantwoordelijk voor 77 procent van alle uitstoot van broeikasgassen tussen 1751 en 2006, zo is de schatting van een wetenschapper van de Nasa. Een Duitse database komt in de buurt: 68 procent van alle emissies tussen 1850 en 2016 is voor rekening van de rijke landen.

Dit is af te doen als een open deur, geen nieuws. Het klimaatprobleem is bekend, als alle landen de Parijsdoelen nakomen, is het gefixt. Niet nodig om ingewikkeld te doen met ‘schuld’ en ‘excuses’. Zo eenvoudig is het echter niet, betoogt Mohamed Adow in het laatste nummer van het tijdschrift Foreign Affairs. De Keniaan, oprichter van de denktank Power Shift Africa, ziet de klimaatcrisis al toeslaan op zijn geboortegrond in Noord-Kenia. Terwijl zijn vader nog eens in de tien jaar de vernietigende gevolgen van droogte voor het vee en de leefomgeving meemaakte, is het nu elke twee, drie jaar raak. Door klimaatverandering. Vijf miljoen herders zien hun inkomsten en leefwijze bedreigd, honderdduizenden zijn al als ongeschoolde werkkrachten naar de stad getrokken. Reserves hebben ze niet. Geiten en kamelen zijn het spaargeld of pensioenpotje.

Het woord ‘schuld’ wekt altijd wrevel op. Het is niet zo dat een ritje hier met een benzine-auto, daar een koe doodt. Ook is de kolencentrale waar overgrootopa zo trots op was niet gebouwd met de intentie om decennia later overstromingen te veroorzaken in Bangladesh. Maar er is wel sprake van een collectieve last waar het rijke deel van de wereld grotere verantwoordelijkheid voor draagt. Het erkennen van schuld is, als het goed is, niet alleen een ritueel – weer een historisch vakje aangekruist en door – het maakt de weg vrij voor de juiste oplossingen.

Zo ver is het nog niet, ziet Adow. Schoorvoetend hebben welvarende landen wel toegegeven dat ze meer aansprakelijk zijn voor ontwrichtende opwarming dan de rest van de wereld, al bij de klimaattop van 1992, ze handelen er niet naar. Eind dit jaar moet een fonds gevuld zijn dat voorziet in 100 miljard dollar per jaar om landen te helpen zich teweer te stellen tegen droogtes, overstromingen en branden en over te schakelen op een groene economie. Dat schiet niet op en het is te weinig, stelt Adow, en voor het compenseren van in het verleden aangerichte schade is slechts een klein deel daarvan beschikbaar.

De rijke landen hameren liever op het hier en nu: ook lage en middeninkomenslanden moeten hun CO2-uitstoot verlagen. Ook belangrijk, maar die ligt per hoofd van de bevolking nog altijd veel lager dan in Europa of de VS. Bovendien werken de rijke landen dat doel zelf tegen. Volgens onderzoek van Oil Change International gaat hulpgeld voor energieprojecten in arme landen voor meer dan de helft naar fossiele projecten. Het is de weg van de minste weerstand naar meer welvaart, hetzelfde pad als de rijke landen hebben gevolgd.

Niet nodig, stelt Adow. Afrika heeft meer wind, zon en bodemenergie dan welk continent dan ook. “Om dat beschikbaar te maken is de steun nodig van degenen die in eerste instantie het klimaat verziekt hebben.”

Redacteur Duurzaamheid & Natuur Esther Bijlo schrijft elke twee weken een column. Eerdere afleveringen vindt u hier.