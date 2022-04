Kiloknallers en vliegtickets: de milieuschade in Nederland kost 55 miljard per jaar

We vliegen soms voor een habbekrats in plaats van de duurdere maar veel schonere trein te nemen en kopen kiloknallers in plaats van duurzame vleesvervangers. Het consumptiepatroon draagt flink bij aan de milieuschade die Nederland veroorzaakt, zeggen ABN Amro en CE Delft. Die schade bedraagt jaarlijks ruim 55 miljard euro, zo hebben de bank en het onderzoeksbureau berekend.

Die schade loopt verder op tot 68 miljard in 2030 als beleid en consumentengedrag niet veranderen. Dat ligt grotendeels aan de ‘import van milieuschade’, door voedsel en spullen te halen in landen die minder milieuvriendelijk zijn. Nu al is 43 procent van de milieuschade buiten Nederland en dat wordt alleen maar meer. Dit vluchtgedrag van bedrijven die willen voldoen aan het huidige consumptiepatroon doet het effect van maatregelen als het Europese ‘Fitfor-55'-pakket, dat voorziet in 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen, teniet.

Hoe beprijs je fijnstofschade?

De onderzoekers hebben een prijs geplakt op elke kilo uitstoot van broeikasgassen, fijnstof, zwaveldioxide, ammoniak en stikstof. Dat is niet altijd eenvoudig, zegt Sonny Duijn, sector econoom thema’s bij ABN Amro. Betalen voor de uitstoot van CO2 begint al gangbaar te worden, maar het blijkt lastig om de hoogte van de heffing gelijk te krijgen met preventiekosten. “En dat je eerder sterft door het inademen van fijnstof is niet makkelijk uit te drukken in geld. Wat wil de samenleving, die wel nadelige effectien ondervind, daarvoor betalen?"

In Nederland overlijden jaarlijks zo’n 20.000 mensen vroegtijdig, door de productie voor Nederland in het buitenland komen daar nog minimaal 10.000 mensen bij. Fijnstofdeeltjes vervuilen ook gebouwen, de biodiversiteit neemt af door stikstof, zwaveldioxide en ammoniak en zulke verzurende stoffen zorgen ook voor corrosie van metaal, steen en verf. En om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen, zijn maatregelen nodig die nog lang niet allemaal in de prijzen van energie, materialen en voedsel zijn verwerkt.

Klimaatbon

Neem je bij de berekening van het bruto binnenlands product ook de milieuschade mee dan is de Nederlandse economie 7,6 procent kleiner, zegt Duijn. Beprijzen en belasten van de schade helpt, omdat hogere prijzen de vraag naar sommige producten verlaagt. “In een eerder onderzoek hebben we laten zien dat een spijkerbroek eigenlijk 33 euro duurder zou moeten zijn als je verborgen kosten meeneemt. Maar aanvullend aan beprijzen is het belangrijk bewustzijn rondom consumptie aan te spreken. De motivatie moet worden aangewakkerd, zoals bij roken is gebeurd. De Noorse online supermarkt Oda geeft zijn sinds vorig jaar klanten klimaatbonnetjes, waarop de CO 2 -voetafdruk van de producten staan. Klanten kopen nu minder rood vlees en vaker vegetarische producten.”

Transparanter maken van de kosten vergroot volgens Duijn het bewustzijn dat een omslag nodig is. Die krijgt een extra zetje door artikelen die nu snel worden ingewisseld, zoals een mobiele telefoon, repareerbaar te maken. “Als updates makkelijker kunnen worden geïnstalleerd en een batterij vervangen in plaats van het hele toestel, heeft dat een positief milieu-effect. Het werkt als repareren kostenaantrekkelijker is dan een nieuwe kopen."

Consumenten kunnen ook andere zaken laten meewegen door niet alleen naar de kosten te kijken, zegt Duijn. “In plaats van vliegen voor een habbekrats de trein nemen omdat je dan duurzaam reist en midden in de stad uitstapt waar je naartoe wilt.”

