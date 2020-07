Kijk live mee naar het Duurzame 100-debat over biodiversiteit

De rijkdom aan dier- en plantsoorten staat wereldwijd onder druk. Tijd om de biodiversiteit te redden dus. De grote vraag is: hoe?

Kunnen politici, ecologen en boeren het regelen? Of moet iedereen helpen om insecten en wilde dieren te redden, bijvoorbeeld door te tuinieren en bewust te winkelen? Te gast zijn Paul van Wielink van Insecten Tellen (nummer 73 in lijst), Wilfred Reinhold van Stop invasieve exoten (nummer 63) en Franke van der Laan van M.E.E.R Groen (nummer 21). Ook praten emeritus hoogleraar Louise Vet en hoogleraar ecologie Han Olff mee.

Meekijken kan vanaf half zeven vanavond via onderstaande livestream. Is de livestream niet zichtbaar? Klik dan hier.

Meepraten via Zoom kan ook, kijk daarvoor op de website van Pakhuis de Zwijger.

Lees ook:

Ecoloog Alex Wieland heeft de ideale locatie gevonden voor nieuwe natuur: het industrieterrein

Een industrieterrein is een ideale locatie voor nieuwe natuur, zegt ecoloog Alex Wieland. Dat het er voor dieren en planten goed toeven is, laat hij zien tussen de rokende fabriekspijpen in Terneuzen.