KFC gaat experimenteren met ‘kiploze kip’

Het Amerikaanse fastfoodconcern Kentucky Fried Chicken staat bekend om zijn grote kartonnen emmers vol gefrituurde kip, maar tijden veranderen. Waar concurrent McDonald’s al langer probeert vegetariërs te lokken met vegaburgers, verzet nu ook KFC voorzichtig de bakens.

KFC gaat volgende maand in zijn 72 Nederlandse vestigingen een kiploze kipburger introduceren, de ‘Chickenless Chicken Burger’. De introductie vindt plaats tijdens de Nationale Week Zonder Vlees, in 2018 in het leven geroepen door de gelijknamige stichting.

De burger is gemaakt van mycoproteïne, hetzelfde ingrediënt waarvan voedingsproducent Quorn vleesvervangers maakt. Het is een eerste stap, zegt Trix van Vleuten, hoofd marketing bij de fastfoodketen, waarmee KFC ‘het signaal wil afgeven dat het toegankelijk is voor flexi- en vegetariërs.’

Een mogelijke vervolgstap is de introductie van gefrituurde mycoproteïnestukjes, ‘Chickenless Crispy Tenders’. Daarmee gaat KFC in een Rotterdams filiaal een week lang experimenteren, eveneens in de vleesloze week, die begint op maandag 9 maart. Als dit product bij de Rotterdamse consument aanslaat, zal het mogelijk verschijnen op de menu’s van andere filialen, aldus Van Vleuten.

De kiploze stukjes zullen eveneens verwerkt worden in andere gerechten. Zo kan het Rotterdams filiaal een week lang een totaal vegetarisch menu aanbieden. Na deze week in maart kan de verstokte vleeseter weer toeslaan. De oude menukaarten worden dan in luister hersteld, en uitgebreid met de kiploze kipburger.

Of de vegetarische week bij KFC een jaarlijks terugkerend blijvertje is? Van Vleuten: “Ik weet niet wat de toekomst in petto heeft, maar vegetarische producten zullen een onderdeel blijven van ons menu.”

