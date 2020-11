Kamermeerderheid wil jaagverbod konijnen en hazen nu ze op de rode lijst staan

Hazenrug voor de kerstdis? Of een malse konijnenbout? Voorlopig kan het nog. Voor de haas is het jachtseizoen geopend op 15 oktober, op het konijn mag al sinds 15 augustus worden geschoten. De jacht stopt op respectievelijk 31 december en 31 januari, tenzij minister Schouten van landbouw en natuur al eerder een verbod instelt.

Een meerderheid in de Tweede Kamer van Partij voor de Dieren, D66, PVV, GroenLinks, SP en PvdA heeft haar daar woensdagavond ‘met spoed’ om gevraagd. Dinsdag riep de Dierenbescherming de minister al op een einde te maken aan ‘de plezierjacht’ op deze twee wildsoorten.

Aanleiding is de Rode Lijst Zoogdieren die dinsdag door minister Schouten is gepubliceerd in de Staatscourant. Haas en konijn staan voor het eerst op deze lijst van dieren die bescherming nodig hebben.

Herstel is nog eenvoudig

Schouten heeft maximaal zes weken voor haar antwoord. Het ministerie van LNV wijst vooralsnog op de afspraak dat jagers wettelijk verplicht zijn een redelijke stand van het wild in hun gebied te handhaven. “De staat van instandhouding is nog niet in gevaar. Daarom zijn er op dit moment geen consequenties voor de jacht”, licht een woordvoerder toe.

Haas en konijn hebben op de lijst de status ‘gevoelig’, de lichtste categorie, waarbij herstel nog vrij eenvoudig is. Het ministerie ziet de jacht ook niet als oorzaak voor de afname van de hazen- en konijnenpopulatie met 60 tot 70 procent sinds 1950. Dat is ook het standpunt van de Zoogdiervereniging, die het basisrapport maakte waarop de Rode Lijst is gebaseerd.

Afschotcijfers

Volgens de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) zijn er nog genoeg hazen en konijnen. Uit tel- en afschotgegevens van wildbeheereenheden zou blijken dat de stand van dit wild de afgelopen tien jaar stabiel is gebleven. Die cijfers heeft de Zoogdiervereniging echter niet meegenomen in de tellingen voor de Rode Lijst, zegt de KNJV. Ze twijfelt ook aan 1950 als ijkpunt, omdat uit die tijd alleen schatting van aantallen en geen exacte cijfers zouden bestaan.

De Zoogdiervereniging noemt die kritiek ongegrond en slecht onderbouwd. Er zijn wel afschotcijfers van de jagers gebruikt voor het basisrapport, dat is getoetst door ecologische experts en het CBS. “De jagers twijfelen dus aan hun eigen cijfers”, zegt woordvoerder Maurice La Haye. Hij benadrukt dat de Rode Lijst is gestoeld op wetenschappelijke basis “en wereldwijd bekend als het meest gezaghebbende naslagwerk met betrekking tot de status van de biodiversiteit”. De criteria, waaronder het referentiejaar 1950, zijn opgesteld door het ministerie, legt hij uit. Dat geldt voor de Nederlandse lijst. Wereldwijd gebruikt de IUCN wel de kortere periode van tien jaar, waar de jagers voor pleiten.

Lees ook:

Het gaat niet goed met de haas en het konijn: ze staan voor het eerst op de Rode Lijst

De otter is terug in Nederland, en niet langer bedreigd. Maar haas en konijn staan voor het eerst op de Rode Lijst. Ook met egel en eekhoorn gaat het niet goed.

De jacht: omstreden, maar ook uiterst menselijk

Ja, de jacht heeft in de loop van de geschiedenis geleid tot het uitsterven van met name grote diersoorten. Maar jagen is ook vooruitzien in ruimte en tijd, schrijft hoogleraar filosofie René ten Bos: via de jacht heeft de mensheid abstract leren denken.