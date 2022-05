Kalfjes langer bij hun moeder laten drinken blijkt voordelen, maar ook nadelen te hebben

Het is een van de grootste kritiekpunten op de melkveehouderij: dat kalfjes na de geboorte vrijwel direct bij hun moeder worden weggehaald. Dierenrechtenactivisten spreken van ‘ernstig dierenleed’, onder meer vorig jaar op tabaksachtige antizuivelposters. Boeren, ook biologische, beargumenteren juist dat het stressvoller is als de dieren eerst hechten en later uit elkaar gaan. Feit is dat de gemoederen over de moeder-kind-scheiding zo hoog oplopen dat uiteindelijk een rechter moest besluiten om de felle antizuivelcampagne te stoppen.

Maar kan het überhaupt anders en is een langer contact tussen moederkoeien en hun kalfjes inderdaad beter voor hun welzijn? Dat onderzocht dierenonderzoeker Margret Wenker (30) de afgelopen vier jaar aan de Wageningen Universiteit. Afgelopen vrijdag promoveerde ze.

“Het heeft voor de koe zeker voordelen als ze gedeeltelijk of volledig contact met haar kalfje houdt”, concludeert Wenker. Een koe is immers een zoogdier, legt ze uit, en wil haar kalf na de geboorte hormonaal gezien zogen en verzorgen, net als mensen. Tegelijkertijd zag Wenker in haar onderzoek ook hoe complex het is om kalveren in de huidige melkstallen bij hun moeder te houden. “De kalfjes die in mijn onderzoek bij hun moeder bleven, kregen meer gezondheidsproblemen dan de gescheiden kalveren. Waarschijnlijk omdat het in de huidige stallen bijvoorbeeld te koud en winderig is. Bij mensen heeft een baby ook meer warmte nodig.”

Drie redenen voor vroeg scheiden

De discussie over koe-kalf-contact laaide in Nederland op in 2016. Toen diende Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een motie in, waarin ze constateerde dat de scheiding tussen koe en kalf ernstige gevolgen heeft voor het welzijn van de dieren. De overheid besloot dat meer onderzoek nodig was naar de effecten op het dierenwelzijn. Slechts dertig tot vijftig van de 14.000 melkveehouderijen in Nederland laten kalfjes langer bij hun moeder blijven, en elk van hen doet dat op een eigen manier. Wenkers promotieonderzoek is onderdeel van een breder onderzoeksproject, met onder meer de Universiteit Utrecht en het Louis Bolk Instituut.

Boeren halen hun kalfjes nu om drie redenen zo snel bij hun moeder weg, legt Wenker uit. “Het gezondheidsaspect, omdat boeren kalfjes zo makkelijker kunnen monitoren. Het economische aspect, omdat het kalf de melk drinkt die de boer ook kan verkopen. En het empathische aspect, omdat een abrupte scheiding na langdurig contact veel stress geeft.” Aan de andere kant, zegt Ben van den Berg van de Dierenbescherming, is zo’n vroegtijdige scheiding onnatuurlijk en ‘schaadt het de integriteit van het dier’.

Dierenonderzoeker en promovendus Margret Wenker. Beeld

Koeien bereid tot fysieke inspanning om kalfje te zien

In twee experimenten probeerde Wenker vast te stellen of koeien zelf überhaupt liever langer bij hun kalf willen blijven. Bij het eerste experiment konden koeien iedere dag hun kalfje zien, maar moesten daarvoor wel dagelijks tegen een verzwaard hek duwen om bij hen te komen. “Je vraagt de koe dan eigenlijk: hoe belangrijk is dit voor jou?” Hieruit bleek dat koeien bereid zijn een fysieke inspanning te leveren om hun kalf te blijven zien, zelfs als ze na de geboorte gescheiden leefden. “Deze motivatie was veel sterker als de koeien langer met hun kalfjes mochten zijn, en ze ook zoogde.”

In het tweede experiment onderzocht ze het welzijn bij drie ‘omgangsvormen’. Eén waarbij koe en kalf direct na de geboorte gescheiden werden. Eén waarbij het kalf continu bij de koe bleef. En een tussenvorm, waarbij de koe en het kalf op afstand in dezelfde stal verbleven, elkaar over een muurtje konden zien, soms konden aanraken, maar waarin het kalf geen melk kon drinken bij de moeder.

“We konden duidelijk zien dat de kalfjes die bij hun moeder zoogden, sneller groot werden, omdat ze meer melk konden drinken. Maar we zagen ook meer gezondheidsproblemen, en meer afwijkende bloedwaarden.”

Wat dit volgens Wenker vooral laat zien, is dat het voor boeren niet makkelijk is om over te schakelen op een vorm van verlengd contact die daadwerkelijk beter is voor de dieren. “Boeren die dit al jaren doen, zeggen gezondheidsvoordelen te zien. Maar wij experimenteerden op een boerderij die hier niet op was ingericht.”

Wenker experimenteerde ook met 'deels contact', waarbij het kalf wel dicht bij de koe blijft, maar niet zoogt. Beeld Margret Wenker

Verlengd contact onderdeel van drie sterren Beter Leven-keurmerk

Wenker moedigt melkveeboeren aan kalfjes langer bij hun moeders te houden, maar daarbij wel goed te kijken naar eventuele aanpassingen in hun stallen. Ook de Dierenbescherming wil dat meer melkveehouders kalfjes niet direct weghalen. “Het verlengd contact gaat op termijn onderdeel worden van ons drie sterren Beter Leven-keurmerk voor zuivel.”

Boerenvakbond LTO geeft aan blij te zijn met het ‘genuanceerde’ onderzoek van Wenker, en benadrukt tegelijkertijd dat het voor veel boeren al zwaar is om bijvoorbeeld aan nieuwe stikstofregels te voldoen. Toch is de LTO er niet op tegen als meer melkboeren het contact tussen koe en kalf verlengen, maar dat kan volgens de bond slechts onder één voorwaarde. “Voor de consument in de supermarkt moet dit specifieke dierenwelzijnsaspect duidelijk zichtbaar zijn. Dan kan er ook een hogere prijs naar de boeren gaan. Anders gaat het veel van hen financieel niet lukken om dit soort veranderingen door te voeren.”

Lees ook:

Nederland geeft ’s werelds grootste subsidie aan kweekvlees. Wanneer ligt het in het schap?

Zestig miljoen euro stelt de overheid beschikbaar voor de ontwikkeling van gekweekte hamburgers en kaas uit een bioreactor. De grootste investering ooit in kweekvlees door een overheid.

Denemarken ontwikkelt als eerste land ter wereld een klimaatlabel voor supermarktproducten

Consumenten willen wel klimaatvriendelijker eten, maar weten vaak niet wat de impact van producten is. Dus ontwikkelt Denemarken nu als eerste land een ‘door de staat gecontroleerd’ klimaatlabel.