Kabinet wil stikstofdoel wettelijk vastleggen

De stikstofreductie gaat wettelijk vastgelegd worden. Zoals de Klimaatwet de beperking van CO2 vastlegt, wil het kabinet ook een juridisch bindend stikstofdoel. Dit melden bronnen rond het kabinet, dat vrijdag een pakket met stikstofmaatregelen wil presenteren.

In de wet wordt vastgelegd dat er in 2030 in de helft van de Natura 2000-gebieden die nu lijden onder een teveel aan stikstof, weer gezonde waardes gehaald worden. Zo wil het kabinet zorgen dat stikstof ook bij volgende kabinetten op de radar blijft. Ook moet zo de woningbouw structureel kunnen doorgaan, zonder dat de vergunningverlening in de knel komt. Na 2030 moet er een nieuw stikstofplan komen.

300 miljoen euro voor natuurherstel

Om het beoogde doel te halen, trekt het kabinet in totaal zo’n zes miljard euro uit. Dat geld gaat naar stikstofbeperking en naar natuurherstel. Stikstof voedt planten, maar is schadelijk voor voedselarme natuur, zoals weidegebieden.

De komende tien jaar wordt jaarlijks 300 miljoen euro uitgetrokken om de natuur te herstellen. Ook gaat er ieder jaar 200 miljoen euro naar maatregelen om de uitstoot terug te brengen. De helft daarvan gaat naar een uitkoopregeling voor melkveehouders. Koeiemest is de belangrijkste veroorzaker van het overschot aan stikstof in de natuur, omdat er ammoniak ontstaat als poep zich vermengd met plas.

Ook gaat er 277 miljoen euro naar een nieuwe uitkoopregeling voor varkenshouders. Voor een eerdere regeling was in totaal al 300 miljoen euro vrijgemaakt, maar er was veel meer animo dan verwacht. Er meldden zich vijfhonderd boeren aan, in plaats van de verwachte driehonderd. De boeren die toen achter het net visten, kunnen nu ook gebruikmaken van een stopregeling.

Nog eens 250 miljoen euro voor ‘piekbelasters’

Mede vanwege grote weerstand in de landbouwsector, is het doel van het kabinet steeds geweest om boeren zoveel mogelijk vrijwillig met hun bedrijf te laten stoppen. Wel zal de overheid sommige bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuur, actief benaderen met de vraag of zij willen stoppen. Voor deze zogeheten ‘piekbelasters’ is nog eens 350 miljoen euro uitgetrokken. Gedwongen verplaatsing van bedrijven is ook een mogelijkheid.

In het pakket zijn ook maatregelen buiten de landbouwsector opgenomen. Zo moeten schepen meer gebruik maken van walstroom, ook wordt elektrisch taxiën voor vliegtuigen gestimuleerd. Het stikstofpakket zou oorspronkelijk al in maart gepresenteerd worden, maar door de coronacrisis werd het vertraagd.

Lees ook:

Dankzij de intelligente lockdown ademen we schonere lucht in

Er hangt minder fijn- en stikstof in de lucht. Dat komt onder andere door het weinige wegverkeer als gevolg van Covid-19, blijkt uit nieuwe cijfers.