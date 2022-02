Juist een klein bos als het Sterrebos kan grote waarde hebben voor de natuur

Zo klein als het Sterrebos bij Born is, zo groot is het woongenot van planten en dieren ter plekke. In het bosje, 8 hectare in totaal, hebben vleermuizen en dassen het goed. Niet voor niets dosten de activisten die het Sterrebos bezet hielden zich uit als deze dieren. Twee dassenburchten zijn er te vinden, blijkt uit een studie van Sterrebos en omgeving (Wolfrath-Oost) uit 2020 door Arcadis en Antea in opdracht van VDL Nedcar, het autobedrijf dat de helft van het bos wil verwijderen om een nieuwe fabriekshal neer te zetten.

Leo van Witsen (88) van de Werkgroep kleine zoogdieren in Born, is dankbaar over de boombezetting, al is hij zelf niet meer in staat om actie te voeren. “Het is erg genoeg dat het nodig is.” Elf vleermuissoorten vertoeven in het Sterrebos, vooral in de zomer. Daar zitten bijzondere soorten tussen: de Bechsteins vleermuis, de franjestaart en de Brandts vleermuis. Die hebben in de bomen hun ‘baltskwartieren’, plekjes om te paren.

De laaghangende hazelaar biedt veel soorten beschutting

Verder komen er reeën en reptielen in het Sterrebos voor, net als eekhoorns en grote bosmuizen. Vogels zijn er ook te vinden: de kerkuil, steenuil, bonte specht, groene specht, roodstaart, vliegenvanger en buizerd werden gespot in het 200 jaar oude loofbos, waar een ‘laaghangende hazelaar’ beschutting biedt.

Al met al is het Sterrebos, ooit aangelegd voor hakhout en later gebruikt als jachtterrein, niet zó uniek dat het een Natura2000-status kreeg. Maar natuur bij de nabijgelegen Abdij Lilbosch en voormalig Klooster Mariahoop, waar sommige dieren uit het Sterrebos heen pendelen, hebben die beschermde EU-status wel.

“De natuurwaarde is fors”, zegt Daan Bleichrodt van IVN Natuureducatie, expert in kleine bossen. “In een groter bos zit de meeste biodiversiteit aan de randen, daar valt het meeste licht binnen. In een klein bos is overal veel lichtinval.” Ook aan luchtkwaliteit en een gezonde waterkringloop draagt een bescheiden bos bij. Dit leidt tot een weelde aan beplanting en een rijk bodemleven, inclusief insecten.

We verliezen de natuur in Nederland uit het oog

Over het verplaatsen van natuur bij het Sterrebos merkte Arcadis daarom in 2020 al op: “Het verplaatsen van de bomen naar een nieuw stuk is een mogelijke optie voor de holtes, maar daarmee is de insectenrijkdom nog niet aanwezig.” In het Sterrebos zijn ‘reusachtige eiken’ te vinden. De sierlijke eenbes groeit eronder.

“We hebben in Nederland nog slechts 3 procent van zulk oerbos over”, zegt Bleichrodt. Hij kan zich daarom kwaad maken over de stelling: zo’n klein bosje, doe daar niet té moeilijk over. “We zijn kritisch op kap van oerbos in Brazilië, maar hier verliezen we de eigen natuur uit het oog.” In plaats van bomen verplaatsen, kan Nedcar volgens de ecoloog beter de fabriekshal even verderop bouwen. “Onhandig, dat snap ik. Maar hoelang willen we economische belangen nog voor natuurbelang laten gaan, terwijl we in een biodiversiteitscrisis zitten?”

