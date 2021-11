Jerry de Vos (27) bedacht een oplossing voor het zwerfafval: met een druk op de knop herken je welk plastic je voor je hebt

In zijn kamer, compleet met werkbank en whiteboard, laat Jerry de Vos (27) zien hoe zijn uitvinding – de Plastic Scanner – werkt. Het zwarte blokvorming apparaatje heeft twee knoppen, een klein schermpje en een camera. Meer is het niet. Met de knop aan de zijkant zet De Vos de Plastic Scanner aan en met de rode knop aan de voorkant begint hij te scannen. Hij houdt de infraroodcamera van zijn Plastic Scanner tegen een witte zeepfles, alsof hij met een handscanner van de supermarkt een barcode van boodschappen scant. “Zo kan je driekwart van alle plastic van elkaar onderscheiden”, claimt De Vos.

De Vos omschrijft zichzelf als manusje-van-alles, die van jongs af aan knutselde. Hij is een productontwerper met een interesse in het hergebruik van plastic. De Plastic Scanner is zijn afstudeerproject voor de masterstudie Integrated Product Design aan de Technische Universiteit Delft.

De Vos stuurde het in voor de internationale James Dyson Sustainability Award, net als zo'n tweeduizend andere uitvinders – een prijs voor duurzame uitvindingen van studenten die dit jaar voor de tweede keer wordt uitgereikt als variant op de gerenommeerde James Dyson Award voor uitvindingen buiten het veld van duurzaamheid.

De Plastic Scanner Beeld David Stegenga

De markante Brit James Dyson, bekend van onder andere de stofzuiger zonder stofzuigerzak, vond de Plastic Scanner vernieuwend en belangrijk in de strijd tegen zwerfafval. Hij riep De Vos uit tot winnaar. Met de scanner kunnen plasticverzamelaars in ontwikkelingslanden eenvoudig soorten plastic uit elkaar houden en recyclen, met een techniek die eerst alleen in grote fabrieken werd gebruikt.

“In Nederland zet je maandagochtend een volle vuilnisbak aan de straat en maandagmiddag kun je hem weer leeg ophalen. In veel landen is het minder goed georganiseerd en blijft veel afval op straat liggen. Overheden weten niet wat ze ermee moeten, waardoor het afval opstapelt. Mensen moeten dan zelf aan de slag om specifieke materialen in te zamelen en te recyclen”, vertelt De Vos.

Uit een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science blijkt hoe groot dit probleem is. Vooral in Azië en Afrika wordt het leeuwendeel van het afval niet goed verwerkt. In India wordt bijvoorbeeld 85 procent van het afval niet gerecycled, verwerkt of verbrand, in Kenia is dit 83 procent. Afval blijft achter op straat of belandt in rivieren en als het wordt afgevoerd vormt het grote bergen op onbedekte stortplaatsen.

Op de Malediven zag De Vos de afvalbergen met eigen ogen. “De croissantjes en fruitsalades moeten verpakt in plastic naar de groep eilanden midden in de oceaan worden verscheept, om ze daar vers aan toeristen te serveren. De toeristen vertrekken na een aantal dagen, maar het plastic blijft. Op de Malediven hebben ze het eiland Thilafushi gekozen om al hun afval op te storten. De scheidslijn tussen een paradijselijk wit strand en een afvaldump is erg dun. Als je de afvalbergen een paar meter van de kustlijn ziet liggen is het lastig te geloven dat dit de best mogelijke verwerking van het afval is.”

De Vos werkte in die tijd met Precious Plastic, een organisatie die recyclingtechnieken ontwikkelt en vrij toegankelijk aanbiedt, en ontwikkelde samen met zijn collega’s de Precious Plastic Shipping Container: een grote zeecontainer waar plastic afval ingaat en een product van gerecycled plastic uitkomt. De miniatuur recyclingfabriek werd op de Malediven geplaatst zodat de inwoners de grote afvalbergen onder handen konden nemen.

Beeld David Stegenga

Tijdens zijn afstudeerproject ging De Vos aan de slag met een ander obstakel, dat hij tijdens zijn tijd bij Precious Plastic nog niet had kunnen oplossen: het scheiden van de soorten plastic. In Nederland zit op elk plastic product een indicatie van het soort plastic, samengevat in een cijfercode. Een herbruikbare drinkfles heeft bijvoorbeeld nummer 5 – polypropeen – terwijl een PET-fles code 1 krijgt. Op veel plekken op de wereld is dit anders.

De code vervaagt als het plastic bijvoorbeeld lang buiten heeft gelegen of wordt door de producenten geeneens op producten gezet. Voor verzamelaars van plastic is het dan lastig om plastic te sorteren, terwijl dit wel belangrijk is. De Vos: “Plastic moet je puur houden. Wanneer je twee soorten plastic hebt, heb je ook twee smelttemperaturen. Bij verhitting smelten sommige stukken plastic dan niet. Zo’n mengsel is niet of nauwelijks te recyclen.”

Met de Plastic Scanner in de hand kunnen de verzamelaars met een druk op de knop de soort plastic onderscheiden. De gebruiker krijgt het type plastic te zien en een percentage dat vertelt hoe zeker de Plastic Scanner over de identificatie is.

“De sensor werkt eigenlijk net als gewoon licht”, vertelt De Vos terwijl hij richting zijn whiteboard loopt om daarop zijn woorden toe te lichten. “Als zichtbaar licht op een voorwerp schijnt, absorbeert het een deel van het licht. Een ander deel weerkaatst op het oppervlakte van het voorwerp. Dit hangt af van de golflengte, oftewel de kleur, van het licht. De kleur die het meest weerkaatst wordt zien wij als de kleur van het product. Infrarood licht werkt hetzelfde. In plaats van verschillende kleuren, kun je verschillende golflengtes infraroodlicht op het product schijnen. Op basis van de weerkaatsing van de verschillende golflengtes, kun je dan bepalen wat voor soort plastic het is.”

De infraroodtechniek is niet nieuw en werd op industrieel niveau al toegepast, bijvoorbeeld in een Rotterdams recyclebedrijf. Toch is de Delftse uitvinding uniek. “De infraroodcamera die ze in Rotterdam gebruiken, is 40.000 euro. Dat is voor een verzamelaar met een dagloon van een paar euro niet te betalen. Ik moest dus manieren vinden om het goedkoper en handzamer te maken.”

Recyclebedrijven meten de weerkaatsing van alle golflengtes en bepalen op basis daarvan het soort plastic. Erg precies, maar ook daardoor duur. De Vos neemt maar een paar momentopnames op de golflengtes waar een groot verschil in weerkaatsing tussen verschillende plasticsoorten is. “Het is een lompere meting, maar de Plastic Scanner kan wel op accurate en goedkope manier het plastic identificeren. Ik heb wel tweehonderd producten gebruikt om zo veel mogelijk unieke plastic soorten en toepassing in het systeem te verwerken.”

De scanner is bedoeld voor ervaren en minder ervaren plasticverzamelaars. Beginnende rapers, die het soort plastic nog niet goed kunnen inschatten, kunnen op deze manier makkelijk en precies het onderscheid leren. De heroplaadbare batterij van de Plastic Scanner gaat lang genoeg mee om het op locatie te gebruiken, claimt de ontwikkelaar.

Ervaren afvalverzamelaars verzamelen plastic om het te verkopen aan recyclers. Zij hoeven een product vaak alleen te voelen om te weten wat voor plastic het is. Met de Plastic Scanner kunnen zij hun afnemers garanderen dat het plastic van hetzelfde soort is en daar een meerprijs voor ontvangen, zegt De Vos.

Of de Plastic Scanner echt een wijdverspreid product zal worden, hangt af van de komende jaren. Op dit moment liggen de materiaalkosten tussen 300 en 400 euro; een rib uit het lijf van een plasticverzamelaar uit bijvoorbeeld de Malediven.

Maar De Vos ziet genoeg opties om zijn product betaalbaar te maken: “Als ik meer tegelijk produceer, wordt het al snel goedkoper. Ik wil graag in gesprek met de producent van de camera en infrarood lichtjes, omdat dit het duurste onderdeel is. Verder zit ik te denken aan een buy one, give one-principe. Dan bied ik de Plastic Scanner duurder aan Europese afnemers aan – zoals educatieve instellingen, recyclers van visnetten, of thuisrecyclers – om het goedkoper in andere landen aan te bieden.”

De Vos wil nu eerst een fabrikant vinden die zijn afstudeerproject oppikt en op de markt brengt.

Waar ontwerpers vaak het alleenrecht op hun uitvinding willen hebben, hoopt De Vos vooral dat andere mensen met zijn ontwerp aan de slag gaan. De Plastic Scanner is open source, dat wil zeggen dat iedereen – ‘met een beetje motivatie’ – het na zou kunnen maken. “Voor mij is het het grootste compliment als er een goedkope en werkende versie van de Plastic Scanner op AliExpress komt.”

