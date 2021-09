Is het een wesp? Is het een hoornaar? Nee, het is de stadsreus!

De laatste weken krijg ik van lezers foto’s opgestuurd van een groot, geel met zwart insect, met de vraag wat voor wesp het is. Soms koestert men angstige vermoedens richting hoornaar. Maar op de foto’s staat steevast een stadsreus. Dat is een grote zweefvlieg die op een wesp lijkt.

Het op een wesp lijken legt die zweefvlieg geen windeieren, want slechts weinigen zullen hem durven te benaderen, laat staan tussen boven- en ondersnavel klemmen. Maar zoals alle zweefvliegen heeft de stadsreus geen angel en kan het beestje niet steken. Een stadsreus komt ook nooit op de koffie, frisdrank of bier af. Zelfs appeltaart kan de angelloze vlieg geen biet schelen. Stadsreuzen leven weliswaar in de bebouwde kom, maar komen niet af op lezers of andere lieden. Ze komen wel op bloemen af. De nectar van vlinderstruiken bijvoorbeeld vinden ze heerlijk.

De stadsreus lijkt niet op zomaar een wesp, nee, de zweefvlieg doet het niet voor minder dan een hoornaar. Een stadsreus wordt daarom ook wel hoornaarzweefvlieg genoemd. Als de gelijkenis met een wesp al vijanden afschrikt, doet het evenbeeld van een hoornaar dat helemaal. Want hoewel hoornaars ook al geen enkele belangstelling tonen voor limonade en taart, hebben ze wel een angel. Een vogel zal ze niet gauw beetpakken.

Omdat stadsreuzen zich als hoornaars verkleden, kunnen ze waarschijnlijk ongemerkt een hoornaarnest binnen sluipen en daar eitjes leggen. De larven leven in het hoornaarnest van hoornaarafval. Ze zitten er veilig, droog en warm. Nadat de hoornaars vertrokken en gestorven zijn, overwinteren zij er.

Stadsreus Beeld Koos Dijksterhuis

Een hoornaar ziet een stadsreus misschien aan voor soortgenoot, maar u kunt het verschil best zien. Een stadsreus heeft geen wespentaille, zoals hoornaars en andere wespen. Een stadsreus heeft grotere, bollere ogen dan een wesp en twee, geen vier vleugels. Daarmee vliegt een stadsreus schokkerig, zoals zweefvlieg betaamt.

Drie keer per week schrijft bioloog Koos Dijksterhuis over iets wat groeit of bloeit.