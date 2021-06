Is dit de weg uit de stikstofcrisis? ‘Verminder veehouderij in deze twee regio's’

In de Gelderse Vallei en het Groene Hart liggen de kansen voor een eerste stap in het oplossen van onder meer de stikstofcrisis en klimaatproblemen. Het uitkopen van boeren of de aanpassing van de manier waarop zij werken in die gebieden heeft op korte termijn een groot effect. Bovendien zijn er in die regio’s mogelijkheden om ook andere kwesties mee te nemen zoals verbetering van de kwaliteit van het water en het landschap en de behoefte aan ruimte voor woningbouw.

Dat staat in een advies van Jan Willem Erisman, hoogleraar milieu en duurzaamheid, en Berno Strootman, landschapsarchitect en voormalig rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving. Hun rapport wordt donderdag aangeboden aan minister Carola Schouten van landbouw. Het ongevraagde advies komt op een moment dat politieke partijen bij de formatie van een nieuw kabinet zoeken naar maatregelen die vooral voor de stikstofreductie en woningbouw snel resultaten opleveren.

‘Inkrimping is geen doelstelling, maar wel het resultaat’

Erisman en Strootman kiezen voor de Gelderse Vallei omdat eerder al uit berekeningen bleek dat de hoge uitstoot van stikstof in die regio een groot effect heeft in een groot aantal kwetsbare natuurgebieden. Een optie is het uitkopen van kalverbedrijven. Daar is al een provinciale regeling voor en er is meer belangstelling dan subsidie. Als de overheid meer geld besteedt, is er veel meer mogelijk.

De twee adviseren ook naar het Groene Hart te kijken omdat daar een probleem is met bodemdaling. Het waterpeil in het veenweidegebied moet omhoog om die daling en de hoge uitstoot van koolstofdioxide te stoppen. Tegelijkertijd zou het Groene Hart ruimte kunnen bieden aan woningbouw.

“Inkrimping van de veehouderij is geen doelstelling in ons advies, maar is wel het resultaat als je effect wil sorteren”, zegt Erisman in een toelichting. “Belangrijk is dat het kabinet niet de focus legt op één probleem, maar een integrale benadering kiest. Anders lijkt de ene kwestie opgelost en dient de volgende zich aan.”

Voor de lange termijn zou het kabinet moeten nadenken over een drastische aanpassing van het landbouwsysteem. “Meer natuurinclusief boeren”, zegt Erisman.

De internationale verplichtingen van Nederland

Erisman en Strootman zetten in hun advies alle (internationale) verplichtingen van Nederland op een rij. “Dat overzicht ontbreekt in Den Haag”, zegt Erisman. Voorbeelden zijn de Europese Habitatrichtlijn die aangeeft dat de neerslag van stikstof moet dalen om de natuur te verbeteren en te beschermen. Volgens het klimaatakkoord van Parijs moet de uitstoot van kooldioxide en methaan naar beneden en de kaderrichtlijn water verplicht Nederland de kwaliteit van het water te verbeteren.

