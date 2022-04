Is de wolf al ingeburgerd?

Voor de derde keer dit jaar is een wolf doodgereden langs een snelweg in het zuiden van het land, binnen een straal van 35 kilometer. Het gaat opnieuw om een mannetjeswolf, die zaterdagochtend is gevonden langs de A2 bij Nederweert. Op 15 februari was op de A2 bij Weert al een dode jonge wolf gevonden, net als op 17 januari langs de A67 onder Eindhoven. Beide jonge wolven waren afkomstig uit een roedel in het Vlaamse Hechtel-Eksel, zo is na onderzoek vastgesteld.

Ook de bij Nederweert gevonden wolf wordt op leeftijd, conditie, maaginhoud en dna onderzocht door de universiteiten van Utrecht en Wageningen.

De wolf laat zich sinds zijn terugkeer in Nederland steeds vaker zien. Dit weekend is zowel in het Utrechtse Sint Maartensdijk als bij Aalten in de Achterhoek een wolf gesignaleerd. Afgelopen week filmde een automobilist in Amersfoort een rennende wolf op een weg binnen de bebouwde kom, dezelfde dag werd vermoedelijk ook een wolf, mogelijk dezelfde, gespot in de wijk Vathorst. Het is voor het eerst dat een wolf in Nederland in een stad is gezien.

Vier jaar na de eerste vestiging van een wolf sinds 150 jaar - op de Veluwe - hoort het dier weer bij de Nederlandse natuur, maar gewoon is zijn aanwezigheid nog niet. Via sporen als pootafdrukken, uitwerpselen en het dna dat wordt aangetroffen in bijtsporen bij wild of aangevallen schapen proberen onderzoekers de wolvenpopulatie in Nederland nauwkeurig in kaart te brengen. Vijftien wolven zijn inmiddels geregistreerd onder een eigen nummer. Daarnaast lopen er ook nog enkele zwervers rond, wolven die zich nog niet hebben gevestigd. Omdat wolven gewend zijn grote afstanden af te leggen, liggen waarnemingen soms ver uit elkaar.

De activiteiten van wolven zijn dit jaar veel hoger dan voorheen, en daarmee vermoedelijk ook hun aanwezigheid. In de periode van november 2021 tot 16 februari 2022 zijn bij het Wolvenmeldpunt 1567 meldingen gedaan van sporen, wildcamerabeelden en waarnemingen, staat in de nieuwste tussenrapportage die Bij12, de uitvoeringsorganisatie van de provincies, vorig week publiceerde. Er zijn 551 gevallen geregistreerd van wolvenschade bij landbouwhuisdieren, vooral doodgebeten schapen. UIt de meldingen bleek ook dat een wolf op de Veluwe een aanrijding met een auto heeft overleefd: het dna van de wolf, gevonden in een pluk haar op de bumper, werd drie weken later aangetroffen bij een dood schaap.

Bij12 concludeert dat behalve de roedel die al enkele jaren op de Noord-Veluwe zit er nu ook een wolvenpaar zich heeft gevestigd in de regio Zuidwest-Drenthe en Zuidoost-Fryslân. Op de Midden- en Zuid-Veluwe leven nog zeker twee solitaire wolven en in Noord-Brabant zijn zes wolven gesignaleerd, in het grensgebied met Limburg maar ook bij Zeeland; welpen uit de Veluwe-roedel op zoek naar een eigen plek en zwervers uit België en Duitsland.

