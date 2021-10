Is de hoge gasprijs een extra impuls voor verduurzaming?

Vraag en aanbod. Door die simpele balans – of in dit geval: onbalans – kunnen de uitschieters in de gasprijs worden verklaard. Corona ebt weg, vuile landen schakelen om van steenkool naar gas en ondergrondse gasbuffers raken leeg. Wat is het effect daarvan op de energietransitie?

De eerste reflex lijkt nu: vergroot het aanbod, demp die prijzen. Het openhouden van kolen- en kerncentrales moet huishoudens en de industrie uit de penarie helpen of houden. Experts van The Hague Centre for Strategic Studies riepen ertoe op. Klimaatexpert Louise van Schaik van het gerenommeerde kennisinstituut Clingendael ziet meer pleidooien voor fossiele energie langskomen, nu de gasprijs piekt. “Maar op de langere termijn zullen veel partijen meer actie ondernemen om over te schakelen naar groenere alternatieven die ook goedkoper zijn.”

In het bijzonder noemt Van Schaik daarbij de grootverbruikers van energie. Fabrieken die veel aardgas slurpen kunnen een financiële klap krijgen van de gasprijs die heel wat keren over de kop gaat. Het kan aantrekkelijker worden om te investeren in aardwarmte, groene waterstof of installaties op zonnestroom. In alle klimaatplannen voor 2030 en 2050 staat toch al dat grote bedrijven op die schone alternatieven over moeten stappen, om het klimaat te redden. Maar zolang fossiele energie relatief goedkoop is, stellen veel vervuilende sectoren die investering nog even uit.

Zuinige fabrieken en technieken

“De hoge gasprijzen kunnen een momentum zijn om te verduurzamen in de industrie”, denkt ook Kees van der Leun, directeur van adviesbureau Common Futures en al decennia werkzaam als energie-expert. Hij wijst erom dat verduurzamen niet alleen maar betekent: wind- en zonne-energie gebruiken in plaats van aardgas en kolen. “Ik verwacht dat er veel mogelijk is door energiebesparing.” Door zuinige fabrieken en technieken te gebruiken kunnen bedrijven er ook in slagen om hun energievraag te verlagen, dus de nota ook.

Klinkt allemaal mooi voor de klimaatdoelen, maar volgens Van der Leun bestaat er tegelijk het risico dat de politiek teveel uitgaat van kortetermijndenken en voorop stelt dat de energieprijs omlaag moet. “Ten onrechte kan het zo zijn dat de energietransitie naar duurzame bronnen als medeschuldige wordt aangewezen van de hoge gasprijzen, omdat die ook geld kost.” Toch verwacht Van der Leun niet dat het zover komt dat de omschakeling naar schone bronnen stokt. Het plan van eurocommissaris Frans Timmermans om fossiele energie te beprijzen en huishoudens en bedrijven te verleiden tot groene energiekeuzes houdt volgens hem de energietransitie gaande.

Het is net een dijkdoorbraak

“De hoge gasprijs is een rimpeling binnen de duurzame transitie”, denkt ook hoogleraar duurzaamheid Jan Rotmans van de Erasmus Universiteit. “De klimaattop in Glasgow komt eraan, nieuwe IPCC-rapporten, vuile bedrijven krijgen rechtszaken aan hun broek. De grote lijn is en blijft dat we moeten verduurzamen.”

Hooguit een of twee jaar zal de roep om meer fossiele bronnen blijven klinken om de energierekening te verlagen, verwacht Rotmans. “Daarna beweegt alles weer richting duurzaam.” Vergelijk de reactie op de hoge gasprijs maar met de respons op een dijkdoorbraak, zegt hij. “Er heerst crisis, en iedereen zegt: dijken verhogen. Maar daarna zie je dat de echte oplossing voor hoog water een duurzame inpassing en vergroening is.”

