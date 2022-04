IPCC: klimaatverandering wordt onomkeerbaar als we nu geen actie ondernemen

Het is nog niet te laat, zeggen de wetenschappers van klimaatpanel IPCC, de wereld kan de snelle opwarming van de aarde nog tot stilstand brengen. Maar dan moeten we snel veel meer doen aan de uitstoot van broeikasgassen dan tot dusver is afgesproken. Hoelang we nog hebben? Een jaartje of wat, verzucht Heleen de Coninck, hoogleraar klimaatwetenschap aan de TU Eindhoven en medeauteur van het derde klimaatrapport dat IPCC maandagmiddag presenteerde.

De uitstoot van CO 2 en andere broeikasgassen stijgt nog steeds. Komen er geen extra maatregelen, dan is het aan het einde van deze eeuw 3,2 graden warmer dan nu. In het Klimaatakkoord van Parijs is vastgelegd de opwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden, maar die doelen raken uit zicht, waarschuwt het rapport. De piek moet vóór 2050 worden omgebogen in een daling, de uitstoot moet in 2030 zijn gehalveerd, en in 2050 zijn teruggebracht tot nul. In dat geval is opwarming tot 2 graden en zelfs beperking tot 1,5 haalbaar.

Dat hoeft niet eens heel veel geld te kosten. Met maatregelen die minder dan 100 dollar per gereduceerde ton CO 2 kosten kan de mondiale uitstoot in 2030 worden gehalveerd ten opzichte van 2019, meldt het rapport.

Aarde is 1,5 graad warmer dan in 1900

Het kostte afgelopen weekeinde veel moeite om deze nieuwe doelen vast te leggen. Zo’n 250 wetenschappers uit de hele wereld hebben in het rapport het effect in kaart gebracht van allerlei maatregelen, en ook gekeken waar die mogelijk in tegenspraak zijn met andere doelen als armoedebeleid en het verbeteren van de biodiversiteit. De afgelopen twee weken onderhandelden landendelegaties paragraaf voor paragraaf over het rapport, dat de basis zal vormen voor nieuwe klimaatafspraken onder de vlag van de Verenigde Naties.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geeft elke zeven jaar een nieuw overzicht van de wetenschappelijke inzichten rond klimaatverandering. Het eerste deel van het nieuwste rapport maakte in augustus al duidelijk dat de aarde inmiddels bijna 1,5 graad warmer is dan in 1900. Deel twee liet in februari zien dat mensen in armere landen daar nu al onder lijden, dat ecosystemen verdwijnen, dier- en plantsoorten uitsterven, en dat delen van de aarde onbewoonbaar raken.

Gedragsverandering draagt bij aan uitstootvermindering

Dat de uitstoot nog steeds stijgt komt door de groei van industrie, transport, energieproductie, landbouw en de gebouwde omgeving. Rijke landen zijn verantwoordelijk voor een kwart van de uitstoot, de allerarmste landen voor slechts 3 procent. Alleen een verregaande transitie van belangrijke economische sectoren kan de uitstoot verminderen, dus energie uit duurzame bronnen, efficiënter energiegebruik en het vastleggen en compenseren van uitstoot in bos en landbouw.

Nieuw in dit rapport is de vaststelling dat gedragsverandering kan bijdragen aan vermindering van de uitstoot: energie besparen, fietsen, lopen of gebruikmaken van het openbaar vervoer, minder vlees en zuivel consumeren, spullen hergebruiken en recyclen. Het rapport benadrukt de samenhang van maatregelen, zoals in bosbouw, waar hout wordt geproduceerd en CO 2 tijdelijk kan worden vastgehouden, maar ook de biodiversiteit een impuls kan krijgen.

Klimaatmaatregelen lijken soms economische ontwikkeling in de weg te staan, maar dat klopt alleen als schade door uitstoot niet wordt meegerekend, aldus het rapport. Ook duurzame ontwikkeling gaat vaak samen met klimaatmaatregelen, maar de wetenschappers geven hier wel een waarschuwing. De daling van kosten voor zonne-energie en elektrische auto’s heeft bijvoorbeeld positieve gevolgen voor het terugdringen van de uitstoot, maar negatieve gevolgen voor het milieu en mensen als het gaat om de winning van grondstoffen voor batterijen in lage- en middeninkomenslanden.

