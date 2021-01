Internationale megastudie: vooral jongeren zien klimaatcrisis

Dat komt naar voren uit het grootste internationale opinieonderzoek naar de opwarming van de aarde tot dusver. Daar deden zo’n 1,2 miljoen mensen uit tientallen landen aan mee. Ruim een half miljoen deelnemers is jonger dan 18.

Onderzoekers gebruikten een opvallende methode om jongeren te benaderen. Zij kregen tijdens het spelen van spelletjes als Angry Birds een pop-up te zien. Zo kregen ze de mogelijkheid mee te doen aan het onderzoek van de universiteit van Oxford en de Verenigde Naties.

Internationale noodsituatie

Wereldwijd ziet bijna 70 procent van de minderjarigen klimaatverandering als een internationale noodsituatie. Bij mensen boven de 60 denkt 58 procent daar zo over, aldus de onderzoekers. Wanneer wordt gekeken naar alle leeftijdsgroepen, is het gemiddelde 64 procent. Vooral jongeren in het Verenigd Koninkrijk en Italië (86 procent) zijn bezorgd, veel meer dan in landen als Argentinië (63 procent) en Moldavië (61 procent).

Deelnemers aan het onderzoek mochten zich ook uitspreken over wat voor beleid ze het meest zien zitten. Vooral het conserveren van bos en andere natuurgebieden scoorde goed. Dat kreeg de steun van 54 procent van de respondenten. Ook de ontwikkeling van duurzame energiebronnen en “klimaatvriendelijke” landbouwtechnieken kregen relatief veel steun. Het promoten van vegetarisch eten stond onderaan de lijst.

