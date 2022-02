Interesse in groen wonen stijgt, maar de warmtepomp is uitverkocht en wachttijden zijn lang

Consumentenorganisaties worden platgebeld door mensen met interesse in duurzamer wonen. “Van alle vragen die wij binnenkrijgen, staat ‘hoe kan ik mijn gasverbruik verlagen’ met stip op één”, zegt een woordvoerder van Vereniging Eigen Huis (VEH). Reden is natuurlijk de hoge gasprijs. “Huishoudens met een variabel contract gaan flink meer betalen. Dat zet aan tot duurzaam denken. Zonnepanelen plaatsen, isoleren, zuinig stoken, met een cv-ketel op 60 in plaats van 80 graden: het kan allemaal helpen”, zegt de VEH-woordvoerder. Maar een brede groep voelt meer voor een warmtepomp, full electric of hybride (een klein beetje op gas).

Schaarste, een tekort aan technisch personeel, chiptekorten ...

Het probleem is alleen: zie er maar eens aan te komen. Wie tot de conclusie komt dat zijn of haar huis geschikt is voor een warmtepomp, kan het veelgehoorde ‘vandaag besteld, morgen in huis’ wel vergeten. Consumenten moeten momenteel maanden wachten voor ze een vakman over de vloer kunnen krijgen die een offerte kan opstellen. Daarna gaan er zeker nog maanden overheen tot een warmtepomp leverbaar is.

“Dat merken wij zelf ook”, zegt de VEH-zegsman. De club voor huiseigenaren biedt een collectieve inkoopactie aan voor leden, zodat ze samen tegen een scherpe prijs een warmtepomp kunnen kopen. “Ze zijn totaal uitverkocht.” Dat heeft meerdere oorzaken. De vraag stijgt, terwijl er weinig warmtepompen in de magazijnen liggen. Tegelijk is er een tekort aan technisch personeel, voor alle klussen. Bovendien kampt de warmtepompbranche, net als fabrikanten van auto’s of keukenapparatuur, met chiptekorten als gevolg van de coronapandemie.

Een geïsoleerd huis is een vereiste

“Wie een warmtepomp bestelt moet geduld hebben”, weet ook Jan Zuilhof van het Hier Klimaatbureau, een voorlichtingsorganisatie voor duurzaam wonen. Ook bij Hier stromen de vragen binnen, zegt de energie-expert. “Online brochures over gasloos wonen werden voorheen maandelijks zeshonderd keer bezocht, sinds de hoge gasprijs is dat drieduizend keer.” Een eerste gesprek met een leverancier vergt volgens Zuilhof tot twee maanden geduld. “Zo’n gesprek thuis is wel nodig, want lang niet alle huizen zijn geschikt voor een warmtepomp.” De eerste vereiste is: een huis moet voldoende geïsoleerd zijn, anders krijgt de elektrische pomp de kamers niet warm. “Huizen uit de jaren tachtig en negentig komen in aanmerking. Maar het blijft maatwerk.”

De Consumentenbond beaamt: “Verduurzaming houdt mensen enorm bezig. Ook wij horen dat de warmtepompen niet aan te slepen zijn.” Mogelijk gaat een deel van de bewoners eerst over tot kleinere stappen. “Onze tien tips om gas te besparen zijn de laatste maanden online het meest gelezen”, zegt Zuilhof van Hier. Daar staat bijvoorbeeld in: kieren en muren isoleren, tocht tegengaan, HR++-glas plaatsen.

‘Afhaken vanwege maanden wachttijd zou zonde zijn’

Of consumenten schrikken van de lange wachttijden en tóch de kat uit de boom gaan kijken moet blijken. Wanneer de gasprijs op termijn weer terugzakt onder de euro per kuub (nu is de prijs 1,50 euro per kuub) kunnen mensen hun interesse weer verliezen, schat Zuilhof. Dat zou volgens hem zonde zijn, omdat de overstap naar een gasloze woning past binnen de duurzame toekomst. “We raden iedereen een warmtepomp aan, tenzij je erdoor vanwege je type huis in de kou komt te zitten natuurlijk.”

Ook VEH raadt mensen aan om zich serieus in de warmtepomp te verdiepen. “Het kan een goede oplossing zijn. De tijd dat ze peperduur, reusachtig groot en lawaaiig waren, is voorbij.”

De VEH schat in dat als warmtepompen te lang een schaars goed zijn, er een kans gemist wordt. “De overheid verleidt mensen om gasloos te gaan wonen. Na de koplopers toont een bredere groep, die de hoge gasprijs in de portemonnee voelt, nu eindelijk serieuze interesse.” Afhaken vanwege maanden wachttijd zou zonde zijn, zegt energie-expert Puk van Meegeren van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal, dat in de hoge gasprijs ook een momentum voor groen wonen ziet.

Lees ook:

Is de hoge gasprijs een extra impuls voor verduurzaming?

Kan de hoge gasprijs een aansporing zijn om snel op groene energiebronnen over te schakelen, of is die gedachte naïef?