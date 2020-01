Inspectie dwingt de verpakkingsindustrie tot meer glasrecycling

Van alle glazen verpakkingen moet al sinds 2006 90 procent worden hergebruikt. Die norm is nog nooit gehaald. Volgens de industrie ligt de inzameling nu op 86 procent. Milieukoepel Recycling Netwerk Benelux zegt dat het bedrijfsleven sjoemelt met het inzamelpercentage. Het werkelijke resultaat van de inzameling zou eerder rond de 75 procent liggen.

Voorzitter Robbert van Duin van Recycling Netwerk stelt dat de industrie zeven- tot tienduizend ton vervuiling meetelt in het percentage hergebruikt glas. Dat is het gewicht van resten van voedingsmiddelen en vloeistoffen die met het glas worden weggegooid. Volgens Van Duin wordt bovendien glas meegeteld dat niet van verpakkingen afkomstig is. Het Afvalfonds, dat namens de verpakkende industrie de verwerking van afval regelt, ontkent dit. “Wij hebben een zeer gedegen systematiek van monitoring dat onder toezicht staat van de inspectie”, aldus woordvoerder Miranda Boer.

Na lang aandringen van Recycling Netwerk is de inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het ministerie van infrastructuur en waterstaat vorig jaar door de Raad van State gedwongen tot handhaving van de recycling-norm. Eerder had de ILT geweigerd in te grijpen. De inspectie heeft de branche inmiddels dwangsommen van 100.000 euro in het vooruitzicht gesteld als de norm niet wordt gehaald.

Er moeten onder meer 800 extra glasbakken worden geplaatst bij de 16.500 die er al staan. Het Afvalfonds zegt dat het hierover al in gesprek is met gemeenten. Wetenschappers twijfelen aan het nut van deze maatregel. Raymond Gradus, hoogleraar bestuur en economie aan de VU in Amsterdam en Elbert Dijkgraaf, hoogleraar economie in Rotterdam, schreven onlangs in het economenblad ESB dat met de extra glasbakken het percentage ingezameld glas niet merkbaar zal stijgen. Zij schatten dat de 800 bakken hoogstens tot een honderdste procent toename van ingezameld glas zal leiden.

Het Afvalfonds moet op last van de inspectie ILT ook gescheiden inzameling opzetten voor horeca en kantines. Tot dusver mogen kroegen, restaurants en sportkantines hun glasafval bij het overige afval gooien. Een kwart van de Nederlandse horeca doet dat ook. Als stok achter de deur dreigt de inspectie met een dwangsom van 100.000 euro als het Afvalfonds de contracten met het bedrijfsleven niet snel genoeg aanpast.

Verder moet het Afvalfonds de afvaltarieven verhogen voor producenten van flesjes voor bier-, fris- en mixdrankjes zonder statiegeld. De industrie zal meer moeten gaan betalen voor het op de markt brengen van eenmalige verpakkingen.

De Bredase advocaat Rogier Hörchner dringt namens Recycling Netwerk sinds de zomer van 2016 aan op handhaving van de overheidsregels voor glasinzameling. “De norm wordt al jaren niet gehaald”, zegt hij. De handhavingsverzoeken werden door de inspectie ILT telkens afgewezen, waarop de milieuorganisatie naar de Raad van State stapte.

