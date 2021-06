Industriële lobby ondermijnt controle op mogelijk gevaarlijke stoffen in plastic, schrijft Europees milieubureau

Europa gaat vanaf volgend jaar kunstmatige polymeren testen op risico’s voor gezondheid en milieu. Maar door toedoen van de chemische industrie ziet het er naar uit dat 94 procent van de naar schatting 200.000 polymeren buiten de nieuwe regelgeving gaat vallen. Dit schrijft het Europees Milieubureau EEB in een rapport dat maandag uitkomt.

Slechts 12.000 stoffen (6 procent) zullen straks aan de veiligheidscontroles worden onderworpen, voorspellen deskundigen bij de Europese Commissie op basis van het wetsontwerp dat momenteel voorligt voor inspraak.

Polymeren zitten in plastic, maar ook bijvoorbeeld in verf, textiel, reinigingsmiddelen en cosmetica. Ze zijn nu nog uitgezonderd van het Europese registratiesysteem voor de toelating van chemische stoffen Reach. Een Reach-registratie is wel vereist voor bestrijdingsmiddelen.

‘Vervuiling loopt uit de hand’

“De vervuiling door polymeren loopt uit de hand”, zegt Dolores Romano van EEB. “We worden er dagelijks aan blootgesteld. Bij plasticvervuiling denken we meestal aan de omvangrijke bulk rommel in het milieu, maar inmiddels weten we dat plastic uiteenvalt in een grote wolk micro- en nanodeeltjes, die water, lucht en bodem vervuilen en ook doordringen in ons lichaam. We weten al tientallen jaren dat polymeren giftig zijn, dus we kunnen het ons niet veroorloven nu onze ogen te laten sluiten door de industrie.”

De industrie heeft lang volgehouden dat polymeren niet kunnen doordringen in het menselijk lichaam, maar wetenschappers hebben inmiddels nanodeeltjes gevonden in de menselijke placenta en aangetoond dat polymeren zich ophopen in hersenen, lever en nieren van dieren, schrijft EEB.

Als onderdeel van de Green Deal van Frans Timmermans heeft de Europese Commissie vorig najaar besloten dat vanaf 2022 ook polymeren moeten worden onderzocht op mogelijke schadelijke bijwerkingen. Dit kan de aanzet vormen tot een verbod op bepaalde stoffen.

Sterke lobby

De lobby van bedrijven als Basf, Dow en Ineos is echter sterk, schrijft EEB, dat als niet-gouvernementele organisatie toehoorder is bij de inspraak over het wetsvoorstel. In het wetsvoorstel zijn de wensen van milieuorganisaties volgens EEB nauwelijks meegenomen, terwijl wel aan eisen van de industrie is voldaan.

Tien bedrijven houden zich actief met de inspraak bezig en lobbyisten van de handelsvereniging voor de chemische industrie Cefic voeren veelvuldig het woord. EEB, waarin vanuit Nederland onder anderen Milieudefensie en Natuur & Milieu zitten, komt maandag met zijn rapport omdat dinsdag de volgende inspraakronde begint.

Lees ook:

Geleidelijk Europees verbod op gif in speelgoed en kleding

Ziekmakende chemische stoffen in speelgoed, kinderverzorgingsproducten, cosmetica, textiel, voedselverpakkingen en schoonmaakmiddelen moeten worden verboden, vindt de Europese Commissie.

Chemielobby doorgedrongen tot binnen de Green Deal van Timmermans

De chemische industrie zet alles op alles om Europese afspraken om te komen tot een gifvrij milieu te dwarsbomen, zo blijkt uit een gelekt document dat in handen is van diverse Europese kranten waaronder Trouw.

‘Industrie past jaarlijks miljoenen tonnen risicostoffen toe in producten’

Ondanks grote zorg over de risico’s worden enkele tientallen verdachte chemische stoffen binnen de EU nog steeds onbelemmerd toegepast in consumentenproducten.