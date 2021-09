In het zand zitten veel meer soorten dan onder het asfalt

Anton Dingeman vertelde het afgelopen weekeinde al: wie mensen wil overtuigen heeft een geleerde nodig. Actievoerders tegen de verharding van een zandpad in het buitengebied van Lochem hebben de Leidse hoogleraar Menno Schilthuizen ingeschakeld om aan te tonen dat asfaltering de biodiversiteit langs het pad zal schaden. En ja hoor. Taxos, het onderzoeksbureau van de Leidse ecoloog, vond tijdens een ‘bliksemindicatie’ langs de Oude Larenseweg in Epse, die in juli samen met buurtbewoners is uitgevoerd, meer dan 360 soorten, waaronder bijzondere insecten en andere ongewervelden als de lederloopkever, de kleine knotswesp en de smalle platrug.

“De aanbeveling luidt daarom zonder meer dat het voor de biodiversiteit van Lochem sterk aan te bevelen is de zandweg in de huidige vorm te behouden. Dit zou passen in een landelijke trend om oude zandwegen te koesteren, onder meer vanwege de hogere biodiversiteit in vergelijking met verharde wegen”, concludeert Schilthuizen in zijn rapport. De Stichting Behoud natuur, landschap en woon- en leefklimaat in het buitengebied van Epse hoopt hiermee de gemeente Lochem en de provincie Gelderland te overtuigen het pad te laten zoals het is.

Gelderland en Lochem zoeken naar een alternatieve fietsverbinding tussen de dorpen Epse en Harfsen omdat de provinciale Lochemseweg (N339) voor fietsers niet veilig is. Hoewel al is vastgesteld dat die nieuwe fietsroute niet over de Oude Larenseweg zal gaan, overweegt de gemeente toch de zandweg deels te verharden. Niet doen, adviseert de geleerde. Neem die paar kuilen en wat stuivend zand maar voor lief tijdens een fietstocht door de Achterhoek.

Lees ook:

Liever een weg met stuivend zand én ringslangen dan één met comfortabel asfalt

De provincie Gelderland wil een gevaarlijk fietspad langs een provinciale weg verplaatsen naar het naastgelegen bos. Maar daarvoor moet dan wel een eeuwenoude zandweg worden verhard. Bewoners en natuurbeschermers klimmen op de barricaden.