In een determinatieforum op internet verscheen een foto van twee donzige kuikens op de grond. De fotograaf was benieuwd naar de vogelsoort. Het waren nachtzwaluwen.

Nachtzwaluwen jagen ’s nachts en in de schemer op insecten. Overdag versmelten ze met een tak, zitten ze op hun eieren of op hun jongen. Je ziet ze niet, al sta je ernaast. Pas als je bijna op ze staat, vliegen ze weg.

De fotograaf kiekte de kuikens tijdens het ‘dennen scheren’. In de zomer helpen begunstigers van Nationaal Park De Hoge Veluwe met het weghalen van jonge dennen op heiden en stuifzanden. Op zich prima, en heerlijk werk hoor; ik heb als puber ooit zelf ‘heide schonen’ georganiseerd voor de natuurclub. Dan onderhielden we een heideveldje door in december de opschietende zaailingen uit te trekken. Dweilen met de kraan open, die hei verdween toch wel dankzij de inwaaiende stikstof.

Pardon? Worden kuikens alleen bebroed als het regent?

De begeleidende boswachter ontkende verstoring, zei de fotograaf. Hij wist weliswaar niet eens dat het nachtzwaluwkuikens waren, maar de dennenscheerders waren immers gauw een eindje opgeschoven met hakken en trekken? Volgens de boswachter maakte het open en blootliggen van de kuikens niet uit, omdat het niet regende. Pardon? Worden kuikens alleen bebroed als het regent? Behalve voor afkoeling is blootliggen riskant vanwege roofdieren. Wat een boswachter!

Nachtzwaluw Beeld Koos Dijksterhuis

“Als je jonge nachtzwaluwen zonder ouders vindt, heeft er verstoring plaatsgevonden”, mailt kenner Rob Bijlsma. Dat zal vast vaker gebeuren, ook met andere vogels, en zoogdieren. In het broedseizoen boompjes raggen is per definitie verstorend. Marketingboswachter Henk Ruseler van de Hoge Veluwe mailt dat “intern wordt nagedacht over of en hoe wij met het dennenscheren tijdens het broedseizoen kunnen doorgaan”.

Intern nadenken. Intussen zijn nachtzwaluwen verstoord. Dat is verboden volgens artikel 3.1 lid 4 van de Wet natuurbescherming. De melding op internet was in no time weer verwijderd.

