In Eindhoven treurt men om de Wereldboom, drie tieners opgepakt op verdenking van brandstichting

Het ging om ‘de Wereldboom’, een 28-meter hoge plataan van 262 jaar oud, in natuurgebied Het Wasven in Eindhoven. De brand, die vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag woedde, legde een theaterpodium rondom de boom helemaal in as, en zorgde ervoor dat de monumentale boom zware beschadigingen heeft opgelopen.

Het aangehouden drietal varieert in leeftijd van 16 tot 18 jaar, meldt de politie. Twee van hen komen uit Eindhoven en de derde uit het naburige Nuenen. “De brandstichting had lokaal grote impact en leverde grote verontwaardiging en verdriet op. De boom heeft een monumentale status vanwege zijn leeftijd en is onderdeel van stichting Wereldboom”, aldus de politie.

Of de boom, die in 2009 werd uitgeroepen tot ‘wereldboom’, de schade gaat overleven moet nog blijken, liet het parkbeheer weten. Inmiddels hebben experts de boom onderzocht, en de kans dat de plataan het gaat overleven is 30 procent.

Het parkbeheer van het Wasven meldt dat het pas in het voorjaar van 2024 met zekerheid kan melden of de boom het inderdaad gaat overleven. “Als het een eik was geweest, was de boom zeker dood geweest, maar het is een plataan en die kunnen van binnenuit schors maken. Daarnaast ziet het wortelgestel er ook goed uit. Maar het is onduidelijk of de sapstroom heeft staan koken door de hitte”, schrijft het park op haar website.