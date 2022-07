In dit meertje op Spitsbergen vind je duizenden jaren aan klimaatverandering terug

Deze zomer voer een schip met vijftig wetenschappers rond Spitsbergen om het veranderende klimaat te onderzoeken. Zo keken drie aardwetenschappers in de modder op de bodem van een klein meertje naar het klimaat van de afgelopen vierduizend jaar.

Het is een wat bevreemdend gezicht: drie onderzoekers die een klein opblaasbootje oppompen aan de rand van een piepklein meertje op het eiland Barentsøya, in de Spitsbergen Archipel. Nadat twee ijseenden verschrikt uit het meertje zijn opgevlogen, is het hier – op het ritmisch oppompen van het bootje na – stiller dan stil.

Het meertje ligt op een rotsig plateau, een stukje boven de naastgelegen Noordelijke IJszee, maar omdat het smeltwater vanaf het eiland langzaam over de rand van het meer sijpelt, versmelten zoet- en zoutwater als je door je oogharen naar het landschap kijkt. “Het lijkt wel zo’n hippe infinity pool”, vindt geologie-studente Cecile Hilgen dan ook, terwijl haar supervisor, de Utrechtse aardwetenschapper Wim Hoek en hun collega Willem van der Bilt van de universiteit in Bergen, Noorwegen, instappen.

Wim Hoek (links) en Willem van der Bilt nemen het bodemmonster. Beeld Rob Buiter

Het enige dat hun bootje van speelgoed onderscheidt, is een pijp die technici van Universiteit Utrecht in de bodem van het ding hebben gemonteerd. “Het moest voor deze reis vooral een compact en simpel bootje zijn”, zo verontschuldigt Hoek zich voor zijn niet al te ‘profi’ uitziende vaartuig. “Maar door deze pijp kunnen wij straks wel op een stabiele en verantwoorde manier een lange monsterbuis in de bodem van het meertje prikken. Als je dat in zo’n klein bootje over de rand moet doen, liggen we binnen de kortste keren in het water.”

Een geweldig klimaatarchief

In 2015 was Hoek ook al op deze plek. Hij weet dan ook dat op de bodem van dit meertje een geweldig klimaatarchief ligt. De bodem van Spitsbergen veert sinds een kleine tienduizend jaar op, sinds het aflopen van de laatste ijstijd en het verdwijnen van een enorm dik en vooral zwaar pakket landijs. Het is als een waterbed gevuld met stroop, waar eerder een dikke man uit is opgestaan.

“Dat terugveren van het land gaat tot op de dag van vandaag door”, vertelt Hoek. “Ons land ligt zo’n beetje op de grens van het gebied in het noorden dat nog steeds omhoog komt en het zuidelijker deel dat juist daalt, na het verdwijnen van de enorme druk van al dat landijs. Hier op Spitsbergen komt het op dit moment nog met ongeveer een halve centimeter per jaar omhoog.”

Het meertje van Hoek en collega’s is de afgelopen vierduizend jaar veertig meter boven zeeniveau komen te liggen. Tweeduizend jaar voor Christus had het nog een open verbinding met de zee. Sindsdien is het, op de geologische tijdschaal ‘van het ene op het andere moment’, van een zoute inham aan de kust veranderd in een zoet meertje. “En dat moment kunnen we precies terugvinden in dit bodemmonster”, zegt Hoek opgetogen, wanneer Van der Bilt hem voorzichtig terug roeit naar de kant, terwijl hij zelf zijn monster angstvallig rechtop probeert te houden. “De bovenste laag is heel dun. Als die gaat klotsen, schudden we de geschiedenis door elkaar!”

Cecile Hilgen (links), Wim Hoek (midden) en Willem van der Bilt verzamelen de laagjes uit een bodemmonster. Beeld Rob Buiter

De zakjes met blubber die Hilgen vervolgens zorgvuldig verpakt, gaan mee naar het lab in Utrecht en de monsters uit een tweede buis gaan met Van der Bilt mee naar de universiteit van Bergen. “In Utrecht meten we de hoeveelheid organische stof, afkomstig van algen en ander plantaardig materiaal”, vertelt Hoek. “Zout water is relatief arm aan organisch materiaal, maar vanaf een centimeter of negentig onder de bodem van dit meertje zien we de hoeveelheid organisch materiaal ineens toenemen. Dieper dan 90 centimeter onder de bodem is het gehalte hooguit een procent of vijf en vinden we ook zoutwaterschelpen. Daarboven zijn de schelpen ineens verdwenen en stijgt het gehalte organisch materiaal tot twintig procent.”

Middeleeuwen

Vervolgens bouwt het archief van Hoek zich laagje voor laagje als een geschiedenisboek op. “In onze metingen zien we bijvoorbeeld een prachtig piekje in de hoeveelheid organisch materiaal rond de middeleeuwen. In het klimaatonderzoek staat die periode bekend als het middeleeuws klimaatoptimum. Rond de zestiende en zeventiende eeuw zien we juist een afname van de hoeveelheid organische stof tijdens de kleine ijstijd. Het was toen gemiddeld een paar graden kouder, ook hier op Spitsbergen. Daardoor groeiden er minder algen in het water en kwam er dus minder organisch materiaal op de bodem terecht.”

Spitsbergen Spitsbergen is een eilandengroep in de Noordelijke IJszee, zo’n 600 kilometer ten noorden van Noorwegen, die uit drie grotere en een tachtigtal kleine eilanden bestaat. De eilandengroep maakt sinds 1920 met een apart statuut deel uit van het koninkrijk Noorwegen. Er wonen slechts zo’n 2650 mensen in het hele gebied en zo’n 2040 van hen wonen in de hoofdstad Longyearbyen.

Helemaal bovenin de tijdbalk van Hoek, enkele centimeters in de waterbodem, maakt de hoeveelheid organisch materiaal ineens een grote sprong, van twintig naar wel veertig procent. “Dat is het recentste materiaal, dat zich de afgelopen decennia heeft verzameld op de bodem. Het correspondeert met de enorme sprong in de temperatuur die we in die periode hebben gezien.”

Dat de variatie in organische materiaal aan de temperatuur ligt en niet aan bijvoorbeeld een variatie in stikstof, of andere meststoffen, zag Hoek aan de resten van een specifiek eencellig organisme, een zogeheten kiezelwier. “Die groeit onafhankelijk van de temperatuur, maar reageert wel sterk op meststoffen. In onze monsters zien we dat die kiezelwieren nagenoeg constant blijven in de tijd.”

De zee is nu compleet ijsvrij

Het middeleeuws klimaatoptimum en de kleine ijstijd zijn indirect ook terug te vinden in bredere of juist smallere jaarringen in oude stukken hout. Om nog maar te zwijgen over de enorme temperatuursprong van de afgelopen decennia in het Noordpoolgebied. Die is gewoon spijkerhard door thermometers vastgelegd.

Toch is Hoek heel enthousiast over de bevestiging van die bestaande kennis in zijn waterbodems. “Het voegt namelijk ook belangrijke kennis toe”, stelt hij. “Het laat zien wat de ecologische consequenties zijn van de relatief snelle opwarming van het Arctisch gebied. Natuurlijk, op de satellietdata zien we al dat dit gebied steeds eerder in het jaar ijsvrij is, soms al in mei. In 2015 moesten we op sommige stukken nog door het pakijs varen. Nu is de zee rond Spitsbergen compleet ijsvrij. De laatste jaren ligt het pas in december weer dicht. In de monsters uit de meertjes zien we de bijbehorende verlenging van het groeiseizoen precies terug. Dit heeft consequenties tot op de bodem van de ecologie.”

Cecile Hilgen verzamelt de laagjes uit het bodemmonster. Beeld Rob Buiter

De monsters die Van der Bilt, oud-student van Hoek en nu dus werkzaam in Noorwegen, meeneemt naar zijn lab in Bergen, wil hij onderzoeken op zandkorrels en minuscule zoutkristallen tussen de zoete laagjes die zo rijk zijn aan organische stof. “Eén van de consequenties van het veranderende klimaat is dus dat het ijs sneller van de Noordelijke IJszee verdwijnt. Daardoor heeft de wind vaker vrij spel op het water. Ik hoop in dit bodemmonster dan ook de sporen te vinden van Arctische stormen, met strandzand en zoutwater dat over de rand van het meertje waait. In vergelijkbare bodemmonsters van meertjes in IJsland kon ik ook al sporen vinden van enorme smeltwaterpieken in een naastgelegen rivier. Als je weet naar welke stoffen je precies moet kijken, kunnen deze waterbodems heel gedetailleerde verhalen vertellen.”

De bovenste centimeters die Hilgen van het bodemmonster heeft geschraapt, zijn voor Hoek het meest slap en kwetsbaar, maar ook het meest spannend. “Die vertegenwoordigen de afgelopen paar jaren. Met een beetje geluk kan ik precies zien wat erbij is gekomen sinds ik hier in 2015 ook monsters heb genomen. Als ik dat dan naast de nauwkeurige weergegevens leg die er van dit gebied zijn, kunnen we de geschiedenis in de waterbodems weer een beetje beter begrijpen.”

