In aanloop naar klimaattop laten wereldleiders nog weinig actie zien

Het is als kijken naar een beslissende sportwedstrijd. De belangen zijn groot en de spanning is te snijden, maar in de eerste minuten gaat de bal rustig rond, zonder drang naar voren. Kansen blijven vooralsnog uit zolang de partijen elkaar aftasten. Precies zo ziet de 26ste klimaattop van de Verenigde Naties eruit.

Nadat klimaatactiviste Greta Thunberg zaterdag met gejuich in de Schotse stad Glasgow was onthaald, begon COP26 zondagmiddag. De Britse voorzitter Alok Sharma, voormalig minister van buitenlandse handel, benadrukte de ‘enorme uitdaging die we collectief moeten aanpakken’. Zes jaar na het Klimaatakkoord van Parijs moet de wereld in actie komen om opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 en hooguit 2 graden.

Intussen probeerde Sharma’s premier, Boris Johnson, in Rome overeenstemming te bereiken met de andere leiders van de G20, de negentien landen plus de Europese Unie, die samen de wereldeconomie domineren. Vooraf was er hoop dat de wereldleiders in Rome alvast een sterke aanzet zouden geven voor de klimaattop, waarvan Italië formeel de mede-organisator is naast gastheer Verenigd Koninkrijk. Verder dan een verklaring om nog dit jaar te stoppen met de internationale financiering van de meest vervuilende kolencentrales kwamen ze niet, wat een overwinning lijkt voor China en India die hun kolenproductie juist opvoeren om tegemoet te komen aan de grote binnenlandse energievraag. De wereldleiders, met in hun midden premier Mark Rutte, worden maandag in Glasgow verwacht.

‘Extreme gebeurtenissen zijn de nieuwe norm’

Petteri Taalas zette bij de opening zondag nog maar weer eens uiteen hoe hoog de nood inmiddels is. De jaren 2015 tot en met 2021 zijn de zeven warmste ooit gemeten, zei de Finse secretaris-generaal van de Wereld Meteorologische Organisatie bij de presentatie van een speciaal voor de top opgesteld tussenrapport. Alleen door de gevolgen van koude golfstroom La Nina blijft 2021 naar verwachting tussen de vijfde en de zevende plaats steken, maar de verschijnselen die duiden op klimaatverandering waren onmiskenbaar en er is steeds meer wetenschappelijk bewijs dat die door de mens is veroorzaakt, aldus Taalas. “Extreme gebeurtenissen zijn de nieuwe norm.”

Van die nieuwe norm gaf 2021 een reeks beangstigende voorbeelden: voor het eerst regen in plaats van sneeuw op de top van de Groenlandse ijskap, snel smeltende gletsjers, een hittegolf in Canada en aangrenzende delen van de VS met temperaturen tot bijna 50 graden Celcius, een recordhoogte van 54,5 graden in Death Valley, recordtemperaturen rondom de Middellandse Zee, verwoestende bosbranden, de hoeveelheid regenval van enkele maanden binnen enkele uren in China, ernstige overstromingen met tientallen slachtoffers en miljarden aan economische schade in Europa, en een tweede opeenvolgende jaar van droogte in subtropisch Zuid-Amerika met watertekorten voor landbouw, transport en energie tot gevolg.

‘Het gaat over veel meer dan het milieu’

Wereldwijd lag de gemiddelde temperatuur tussen januari en september 1,09 graden hoger dan in de periode 1850-1900. Vooralsnog blijft 2016 het warmste jaar ooit, maar 2021 doet er nauwelijks voor onder. De concentraties broeikasgassen zijn sinds 2020 hoger dan ooit, de zeespiegel stijgt met 4,4 millimeter per jaar en de oceanen warmen op en verzuren door de opname van CO 2 , waardoor hun capaciteit om dat te doen afneemt.

Patricia Espinosa, de Mexicaanse secretaris-generaal van UNFCCC, het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties, haalde in Glasgow de Schotse dichter Robert Burns aan: Now’s the day and now’s the hour (Nu is de dag en nu is het uur) om het belang van COP26 te onderstrepen. “Het gaat over veel meer dan het milieu, het gaat over vrede, veiligheid en de voorzieningen die we hebben opgebouwd voor het welzijn van iedereen”, aldus Espinosa.

