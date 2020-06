‘Ik val op mannen met een kleine… footprint’: Mondkapjes uit de Bijlmerbajes maken de tongen los

Put your money where your mouth is: pr-bureau Blyde Benelux weet een oud gezegde slim te recyclen in coronatijden. Blyde laat mondkapjes maken in de Bijlmerbajes, maar gedetineerden komen er niet aan te pas. In de voormalige gevangenis is het bedrijfje Makers Unite gevestigd. Dat is een ‘creatief lab’ waar statushouders trainingsprogramma’s doorlopen en opvallende producten maken.

Dit keer dus herbruikbare mondkapjes, die volgens Blyde conversation starters zijn. In gewoon Nederlands: mondkapjes die de tongen losmaken. Want op de kapjes staan ludieke, groene teksten zoals ‘Grote mond, groen hart’ en ‘Ik val op mannen met een kleine… footprint'. Blyde en Makers Unite willen zo een alternatief bieden voor wegwerpmondkapjes.

Het zijn kapjes die de wereld veranderen, ronkt het reclamebureau in een persbericht. Deze coronatijden zijn een uitgelezen moment om tot écht duurzaam gedrag te komen, wat kan door te stemmen met je portemonnee. Goedkoop zijn de bajesmondkapjes namelijk niet: ruim 10 euro.

Maar daar krijg je wel iets bijzonders voor. Ze worden gemaakt van restmateriaal van het kledingmerk Kings of Indigo. Het pr-bureau maakt er naar eigen zeggen geen winst op: de statushouders worden ervan betaald en de elastieken van de maskers kosten ook het nodige. De mondkapjes worden verstuurd in een biologisch afbreekbare verpakking.

De vraag is hoe veilig dit product is. Blyde laat dat in het midden. Ze voldoen wel aan de richtlijnen van het RIVM én ze kunnen voorzien worden van een filter. Dat laatste wordt niet bijgeleverd.

