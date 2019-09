Iets minder plastic in vogelmaag, maar nog genoeg om op te ruimen

Dertig vrijwilligers gaan tot en met volgend weekend in de Noordzee, ten noorden van de Waddeneilanden, op zoek naar afval. Het expeditieteam van Duik de Noordzee Schoon bestaat onder andere uit biologen, amateurarcheologen, ecologen en duikers. Ze gaan vooral op zoek naar de lading uit de containers die het vrachtschip de MSC Zoe begin dit jaar kwijtraakte. Nog lang niet alles is uit de zee gehaald. Het is aan de twaalf duikers in de groep om zoveel mogelijk afval naar boven te halen.

De verwachting is dat ze met circa 6000 kilo terugkomen. Het duikteam denkt te komen op plaatsen, waar het speciale bergingsschip van Rijkswaterstaat niet kan komen. Het afval verzamelt zich bijvoorbeeld in geulen en rondom wrakken. Vissers hebben er last van en als het niet wordt opgeruimd, verspreidt het afval zich steeds verder, over de hele wereld.

De troep van plastic valt uiteen in kleine stukjes, die in bijvoorbeeld vogelmagen terecht komen. Wageningen Marine Research, een onderzoeksinstituut van de Wageningen Universiteit, onderzocht 115 aangespoelde Noordse stormvogels. Die vogels hadden gemiddeld 24 stukjes plastic in hun maag, maakten de onderzoekers afgelopen weekend de laatste waarneming bekend, dat is ongeveer 0,26 gram.

Het goede nieuws is: het is minder dan eerdere waarnemingen, sinds 2002 zijn er jaarlijks metingen. Maar, zeggen de onderzoekers er direct bij, de daling gaat wel langzaam. Het doel van Nederlands en Europees beleid is dat hooguit 10 procent van de vogels meer dan 0,1 gram plastic binnen heeft gekregen. Dat getal ligt nu nog op 43 procent. In het huidige tempo, is pas in 2049 het doel bereikt, volgens de nieuwe studie.

