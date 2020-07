‘Iedere week worden vier natuurbeschermers om het leven gebracht’

Sinds de eerste studie, in 2012, telde de ngo nooit zoveel dodelijke slachtoffers onder activisten die bossen en land wilden beschermen. Vanwege hun poging om mijnbouw, boskap en vervuiling te stoppen werden zij haast zeker doelgericht vermoord, aldus Global Witness. De organisatie telde vooral in Colombia en de Filipijnen veel milieuactivisten die om het leven werden gebracht, respectievelijk 64 en 43 personen.

De milieukoepel IUCN onderschrijft de indruk dat steeds meer natuurbeschermers te maken krijgen met geweld, soms met dodelijke afloop. Daarnaast zou sprake zijn van bedreiging, intimidatie en onterechte arrestaties en rechtszaken. Global Witness noemt concrete vermeende moordzaken. De Roemeense boswachter Liviu Pop werd doodgeschoten nadat hij de strijd aanbond met illegale boskap. Datu Kaylo Bontolan kwam onder verdachte omstandigheden om het leven nadat hij zich hard maakte tegen mijnbouw en landroof op de Filipijnen.

Afrekeningen vinden plaats in afgelegen gebied

Global Witness uit het vermoeden dat het werkelijke aantal moorden op milieubeschermers in 2019 nog hoger was dan 212. Sommige afrekeningen zouden plaatsvinden in afgelegen gebied, en onder corrupte regimes onvermeld blijven. Mensenrechtenorganisaties verklaren de cijfers door toegenomen druk op land en bos, als gevolg van vraag naar mineralen, grondstoffen, hout en palmolie.

Rachel Cox, campagneleider van Global Witness, noemt ook oliewinning en mijnbouw als industrieën die het meest leidden tot agressie tegen bewoners die leefgebied en natuur willen beschermen. Zij roept op tot snelle uitvoering van het Parijse Klimaatakkoord. Gebruik van duurzame energie en grondstoffen kan volgens de ngo veel lokale spanningen en misstanden wegnemen. Sinds het Parijse Klimaatakkoord in 2015 werd gesloten kwamen wereldwijd vier milieubeschermers per week om het leven, stelt Global WItness bezorgd vast. De organisatie bepleit duurzaam herstel uit de coronacrisis.

Lees ook:

Bouwbedrijf zat achter moord op milieu-activiste

Berta Cáceres protesteerde tegen een waterkrachtproject in Honduras. Volgens drie rechters was een manager van het bouwbedrijf betrokken bij haar moord.

Het Nederlandse polderoverleg is op de Filippijnen levensgevaarlijk

Nederland helpt de Filippijnen bij de uitbreiding van de infrastructuur. Daarbij wil Den Haag het polderoverleg introduceren. Maar kritische natuurbeschermers lopen dan juist gevaar.